蘭歷克：連格吸引紐卡素實屬正常　曼聯一項堅持令轉會陷僵局

「連皇」連格與曼聯的合約只餘半年，盛傳紐卡素欲邀他在今月過檔。曼聯看守領隊蘭歷克大讚連格的水平，但他都無法預料連格會否在今月底前離隊。他認為連格為更多上陣機會而求去是很合理的，但如果連格選擇留隊至季尾，他亦不會感到不高興。



蘭歷克先讚連格，認為他有能力在很多英超球會打正選，吸引到其他球會的青睞也是正常的。他說：「連格真的是個好球員，我從每課操練都見到這一點，所以其他球會對他感興趣都是很正常的，例如紐卡素。」

「我不是負責談判的人，我知道可能有些球會對他表達興趣，但你問我未來10日至轉會窗關閉會發生什麼事，恐怕我答不到。」

連格今季在曼聯的上陣機會不足。（Getty Images）

連格與曼聯的合約只餘半季，曼聯希望紐卡素可以在今月收購連格，讓這位英格蘭國腳正式轉會離隊，但連格及紐卡素都希望借用半季，因為紐卡素身陷護級漩渦之中，有機會降班。據報，紐卡素最近開出500萬鎊的租借費，希望借用連格半季，但被曼聯拒絕。

「如我所講，這是一個問題在於球員想什麼，他們真的擁有什麼選擇？他是否見到了一個可以踢更多比賽的機會？我不能代他及任何球員回答這些問題。這些是球員及他們經理人要面對的。我可以說的是，他真的是個好球員，很有技術，有能力在很多英超球會立足正選。」

蘭歷克也難以預料連格會否在1月離隊。（Getty Images）

「不過，在曼聯並不容易，我們有其他球員都踢到那些位置，我們不能每場比賽換5到6個正選。我剛才所講，我知道他的合約今夏完結，但問題是他想怎樣？他是否想由這一刻起獲得更多出場機會？」

「故此，談到其他選擇是很合理的，但如果他決定留隊到季尾，我也不會感到不高興。我知道他是一位隨時候命的球員，即使我要派他踢正選也可以。我知道他可以踢出怎樣的水平。」

連格上季曾外借到韋斯咸，表現八面玲瓏；而曼聯周六聯賽的對手正是韋斯咸，連格有機會披甲。蘭歷克指，連格在周四復操，可以候命，另外上仗被換出的麥湯米尼亦有望趕及今仗披甲。卡雲尼、查頓辛祖及C朗拿度上陣成疑，艾歷拜利、雲比沙卡、勞基梳爾及域陀連迪洛夫則肯定缺陣。