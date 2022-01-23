足球熱話｜阿積士狂勝丙組仔9球　末段兩軍列隊背後原來有洋蔥

荷蘭盃16強，班霸阿積士面對丙組球隊馬斯路易斯，最終清風送爽，大勝「丙組仔」9：0輕鬆晉級。馬斯路易斯末段一次換人，看似正常不過，對於後備入替的小將柏克而言，別具意義，兩軍更列隊歡迎他返回綠茵場。



阿積士在荷蘭盃16強遇上丙組球隊馬斯路易斯（Excelsior Maassluis），兩軍實力有差距，阿積士前鋒丹尼路彭利拿「大四喜」，加上安東尼及泰萊（Kenneth Taylor）分別梅開二度，結果大炒對手9球輕鬆晉級。

今仗早已大局已定，馬斯路易斯末段作出一個調動，小將柏克（Devin Plank）入替，隊友隨即熱烈歡迎，連阿積士球員亦上前列隊拍掌，柏克逐一與隊友擊掌。

阿積士與對手齊齊向柏克鼓掌致意。（阿積士Twitter截圖）

一個普通的調動，原來對柏克別具意義。這名20歲的小將，自2020年10月未曾上陣，因為他的腿部疼痛，其後發現患癌，腿部原來有惡性腫瘤，隨即接受化療。柏克大病初癮，相隔一年多終於再度披甲上陣。

柏克賽後接受訪問，直言今仗非常難忘，有一刻以為自己沒有機會上陣，「縱然上陣時間不多，但我依然十分高興，這一刻我無法忘記。我在後備席上，看到球隊已作出4個調動，我一度以為自己沒有機會。幸好，教練沒有遺忘我，我會繼續努力，希望取得更多上陣時間。」

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英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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