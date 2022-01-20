足球熱話｜利雲度夫斯基變生活智慧王　善用大工具為女兒紮頭髮

為女兒紮頭髮對不少父親而言，也是個難題，畢竟自身紮過頭髮的爸爸不多。新鮮出爐的兩屆世界足球先生利雲度夫斯基，教曉大家善用身邊的工具，也可為女兒紮個靚頭。
面對女兒需要紮頭髮，父親們通常無從入手，波蘭神鋒利雲度夫斯基最近透過社交網站分享小秘訣，教曉天下間的父親，就算媽媽不在家，也毋須束手無策。
倘若要父親們直接為女兒紮頭髮，經歷來來回回十二萬轉，通常都失敗收場。紮個靚頭，先要善用身邊的工具，利雲度夫斯基不止是新鮮出爐的世界足球先生，更加是「生活智慧王」。
利雲度夫斯基在片中示範，先一手束起愛女的頭髮，將一把秀髮放進管內，利用吸塵機的吸力束緊頭髮，其後再將事先束在管上的橡筋，移至女兒頭上，一條靚辮大功告成。
「利雲哥」幫女兒紮頭髮，卻要動用大型機器，感覺有點小題大做，但盡顯他對女兒滿滿的愛。不過，將平時吸地板的吸塵機，放在女兒的頭上，有網民表示他的做法不衛生，然後更要幫女兒洗頭，這個做法更加費時。
"When mum isn't home" 😅— ESPN FC (@ESPNFC) January 18, 2022
Robert Lewandowski's genius way of doing his daughter's hair 👏 pic.twitter.com/MYTVLjh7bC
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