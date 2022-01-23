足球熱話｜加歷查自爆遭美斯私訊痛罵　搞笑打圓場：我仍很愛你

美斯（Lionel Messi）作風低調，甚少積極地在媒體發言或回應批評。然而利物浦名宿、現任球評的加歷查（Jamie Carragher）透露「球王」曾透過Instagram的訊息，回應他的評語。



加歷查與拍檔、曼聯名宿加利尼維利，一同主持英國天空體育足球節目《Friday Night Football》時，談及兩人心目中的「2021年最佳陣容」，然後加歷查直言：「我們在季初曾為C朗和美斯有過一番辯論，當時我支持美斯、他（加利尼維利）支持C朗，但我心目中的最佳陣容不會有他們兩個。」

現任球評的加歷查分享自己批評美斯的「後果」。（Getty Images）

「加利仔」即道：「美斯好像對你不太滿意對吧？」似乎知道什麼內情，加歷查即回應：「他對我真的很不高興呢。」

這位利物浦名宿進一步解釋來龍去脈，稱：「今季較早前我曾批評說C朗對曼聯來說不是好收購，並以美斯為例，說對於巴黎聖日耳門來說，美斯不是好收購。」然後他這番話竟有驚人結果：「我是在《Monday Night Football》（節目名稱）說這番話的，之後就在Instagram收到私訊了，當然我不會展示私人訊息的，但他（美斯）基本上就是叫我『笨蛋（Donkey）』。」

加歷查認為美斯不值得入選2021年最佳陣容，竟遭球王本尊反擊。（Getty Images）

雖然是不太美好的回憶，但加歷查最後不忘打圓場，搞笑地道：「原來美斯也會看《Monday Night Football》啊！希望他也有在看《Friday Night Football》吧，因為，美斯，我絕對是非常愛你的，你是史上最偉大的球員！」

加歷查續道：「跟你比起來，我的確是笨蛋，我會接受的，但你還是進不來最佳陣容，即使你（去年）夏天贏了美洲國家盃，但你真的踢得不夠好啊，你無法將沙拿擠走呢。」

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《利物浦回聲報》則發現，加歷查不是第一個被美斯叫「笨蛋」的利物浦相關人士，該報指出在2019年歐聯4強首回合，占士米拿賽後也透露，在球員通道內被美斯以西班牙語的「Burro」相稱，「翻譯做英文的話就是驢子（Donkey）的意思，但在西班牙足球，也很多人用這個詞來形容一些在場上到處踢人的傢伙。」