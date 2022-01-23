國足入籍兵瞓機場　發炮稱不受尊重　中國足協急澄清：航班遭取消

中國足球代表隊將要在世界盃亞洲區外圍賽第三圈，作客日本及越南。

入籍兵洛國富、費南多和阿蘭，本來由巴西出發，再經荷蘭轉飛日本，然而航班臨時取消，使3人長時間滯留機場，洛國富終忍不住在微博以中葡雙語怒批中國足協。



洛國富在周日（23日）凌晨於微博以中文及葡文發文，稱：「恭喜大家……你們讓我們飛到了阿姆斯特丹，卻取消了我們的機票，把我們前往日本的航班改到了明天，讓我們在機場裏等候超過8個小時，現在還有14個小時等待，也沒有酒店或其他地方休息。」

他最後不忘再「補刀」，道：「為你們的組織能力而祝賀，你們一點都不尊重我們。」他隨後再分享兩張自己與費南多和阿蘭在機場休息的「慘況」，引來大批網民關注。

有許多球迷認為中國足協又犯錯，「但入籍兵才不會忍氣吞聲」，也有人批評航班取消是中國足協無法控制的事，「為什麼要將事情鬧大呢？」

群情洶湧之下，中國足協未幾也詳細回應，其負責人回應指：「國家隊為三名球員預訂了21號從巴西聖保羅起飛經阿姆斯特丹中轉前往東京，原定於當地時間23日9點抵達東京成田機場和隊伍會合。」

33歲的洛國富來自巴西，曾長時間在中超落班，去年離開廣州隊（前稱廣州恆大）後暫未有班落。（微博）

不過，隨後飛往日本的航班因「運營原因」臨時取消，亦無法安排球員往其他國家轉機，「中國足協緊急聯系了荷蘭移民局、荷蘭航空公司以及航空服務公司，尋求解決方案。但因為護照簽證原因以及各國防疫政策限制，三名球員無法前往歐盟其他國家轉機。」

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中國足協續指，已預訂最快下一班由阿姆斯特丹飛日本的航班，對於洛國富指沒有地方休息，足協解釋：「機場內酒店早已預訂滿員，而由於荷蘭防疫原因取消過境簽（轉機入境簽證），導致球員無法出機場到阿姆斯特丹市內酒店休息，機場內VIP休息室也只開放到晚9點，無法提供過夜服務。」

國足早前在上海集訓，備戰世界盃外圍賽。（新華社）

最後，中國足協表示球隊的教練團和工作團隊一直與球員「通過視頻連線等方式保持溝通和關心」，並對球員「因航班取消出現的情緒波動表示理解和抱歉。國家隊一直將保障球員的工作放在首位，未來會繼續做好球員的保障工作，確保三名球員順利歸隊。」