世界盃外圍賽｜戴偉浚首度入選中國隊　有望披甲鬥日本越南

中國足球隊公布出戰世界盃亞洲區外圍賽名單，香港出生的球員戴偉浚首度入選23人名單，有望在今輪12強賽上演「地標戰」。
世界盃亞洲區外圍賽12強賽，中國隊在B組暫得5分，餘下賽程不容有失，下周四（27日）及農曆大年初一（2月1日）先後鬥日本及越南，今日（22日）公布23人大軍名單。
效力深圳隊﹑香港出生的進攻中場戴偉浚早前獲得中國護照，隨即入選中國隊，有望上演代表國足的處子戰。蔣光太﹑洛國富﹑阿蘭及費南多4名入籍兵入選國足，而艾克森則因確診新冠肺炎而落選。
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中國隊出戰12強賽23人名單：
門將：王大雷、劉殿座、顏駿凌
後衛：朱辰傑、張琳芃、王燊超、鄭錚、于大寶、吉翔、鄧涵文、劉洋、蔣光太
中場：蒿俊閔、吳曦、徐新、金敬道、劉彬彬、池忠國、戴偉浚、張稀哲
前鋒：張玉寧、譚龍、韋世豪、洛國富、武磊、阿蘭、費南多
英超第23輪直播賽程：
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