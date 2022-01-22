Omicron｜北京冬奧美國隊疫苗接種率達100％　日本隊啟動打第三劑

北京冬奧將於2月3日揭幕，據《美聯社》指出，美國冬奧代表隊所有選手都已接種疫苗。



北京冬奧會以及冬殘奧將對未完成接種疫苗的選手，實施入境21天隔離措施，美國隊的首席醫生Jonathan Finnoff表示，下月赴北京參加冬奧的所有選手都已完成疫苗接種。

據悉，美國隊所有冬奧代表均已接種疫苗。（Getty Images）

Finnoff續說：「接種疫苗是我們緩解新冠肺炎的基礎，我們針對病毒和疫苗教育選手，讓美國隊240名運動員的疫苗接種率達到100%。」

美國奧委會曾指除非獲得醫療豁免，要求所有選手在去年12月1日前接種完整疫苗，Finnoff表示今次沒有運動員要求豁免。相較之下，去年參加東京奧運的美國選手中，約有100名選手沒有接種疫苗。

美國冬奧代表團接種率為100%，較東京奧運代表的接種率高。（Getty Images）

日本隊接種第三劑新冠疫苗

此外，據日本《共同網》指出，日本冬奧代表團針對有意接種疫苗的選手，在18日已展開了第三劑新冠疫苗的接種。為了不給常規接種工作造成負擔，他們接種由國際奧委會（IOC）提供的疫苗。

在北京冬奧的防疫手冊中，提到「特別建議所有涉奧人員能夠接種新冠疫苗加強針。」在新型變異毒株Omicron急速蔓延下，日本政府考慮確保運動員等安全而決定實施。