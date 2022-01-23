英超︱利物浦一度陷危機　3：1贏波全靠艾利臣一夫當關擋住水晶宮

利物浦英超作客水晶宮，開賽僅8分鐘即由中堅雲迪積克的入球先開紀錄。張伯倫的入球一度令人以為賽事已完，不過水晶宮沒有放棄，一度令利物浦防線風聲鶴唳。危機之中，門將艾利臣挺身而出，一次又一次以一己之力救主，助紅軍有驚無險全取3分。



紅軍周四深夜才在聯賽盃四強次回合作客阿仙奴，今仗繼續沒有正出戰非洲國家盃的「非洲三寶」沙拿、文尼和基達，不過攻力未受影響，開賽初段已屢次給予水晶宮壓力，並先開紀錄。

對比對阿仙奴一仗，利物浦僅作出兩個調動：門將由二號門將基利靴，換回首席門將艾利臣比加。阿歷士張伯倫亦克服傷患，正選上陣，在前線夥拍羅拔圖法明奴和迪奧高祖達攻堅。

上半場8分鐘，利物浦在前場左路得到角球，羅拔臣開出，中堅雲迪積克走個靚位，輕鬆前柱接應飛頂破網。

點圖睇：雲迪積克輕鬆頂入1：0

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利物浦正選陣容（4-3-3）：

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、雲迪積克、麥迪比、阿歷山大阿諾特

中場：居迪斯鍾斯、法賓奴、佐敦軒達臣

前鋒：祖達、法明奴、阿歷士張伯倫



紅軍領先1：0後，持續在前場施壓。主隊水晶宮一度嘗試反撲，惟未見效果。32分鐘利物浦前場一次漂亮轉向，羅拔臣左路接應後，立即再交出大斜線予尾柱後上的張伯倫，後者不負所托窩利抽射入網，為利物浦射成2：0。

即場簡評：水晶宮今季在韋拉帶領下，球隊整體表現不俗，對失去沙拿和文尼兩大射手的利物浦而言，今仗絕對是場硬仗。然而開賽之後，水晶宮防守方面出乎意料地鬆散，先是防守角球完全走甩擅頂之人雲迪積克，2：0一球雖說羅拔臣的助攻太漂亮，但一班守將無為意後上的張伯倫，同樣可以做得更好。



點圖睇：張伯倫窩利入網紅軍2：0

利物浦之後兩度幾乎失守。先是38分鐘一次後防失誤，中堅麥迪比未看清楚對手企位即作後場橫傳，被水晶宮前鋒米高奧利斯截得皮球並射門，門將艾利臣及時出迎化解。戰至41分鐘水晶宮一次高速突擊，米高奧利斯一記漂亮直線劏穿紅軍防線，接應的桑馬迪達前面只餘艾利臣這個最後障礙。他窄角度起腳，艾利臣未有放棄盡力向對手施壓，成功令桑馬迪達射門角度太盡，僅僅在後柱斜出不入。



半場利物浦維持2：0優勢，惟上半場尾段防線兩度響起警號。水晶宮一班攻擊球員的速度，明顯為一對中堅雲迪積克與麥迪比帶來重大威脅。

同時間開賽的另外兩場英超賽事，阿仙奴對般尼、李斯特城對白禮頓，半場均未開紀錄，同樣踢成0：0。

點圖睇：水晶宮狂攻利物浦大門

下半場水晶宮經韋拉教路，表現脫胎換骨，甫開賽已接二連三強攻。先是由車路士外借的中場干拿加拉查近門頭槌頂斜，前鋒奧辛尼艾度亞迪48分鐘在門前亦有個黃金機會，離門僅數碼他出其不意施後腳射門，艾利臣竟能以「超人」反應極速擒實。



利物浦防線今仗有不少漏洞，全靠艾利臣的超強預判力，一一化險為夷。然而戰至54分鐘，他終於失守。中場舒洛比搶得皮球後策動反擊，一記「手術刀」直線再度劏穿紅軍防線，接應的桑馬迪達眼見艾利臣已趕到，門前橫傳予無人看管的艾度亞迪，後者輕鬆撞入。水晶宮追至1：2後，主場氣勢下比賽走向全面改變，一時間紅軍防線風聲鶴唳。

60分鐘，利物浦作出首個調動。南野拓實後備入替阿歷士張伯倫。68分鐘，水晶宮亦作出調動，伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）入替同為前鋒的艾度亞迪。82分鐘水晶宮有一次扳平黃金機會，米高奧利斯的射門看似必入無疑，有點失位的艾利臣全力跑向皮球並高速拍走。

水晶宮把握不到追平機會，88分鐘祖達埋門與水晶宮門將古亞達相撞。經視像助理球證（VAR）介入，主球證檢視慢鏡後判利物浦獲十二碼，法賓奴操刀中鵠，為利物浦射成3：1，紅軍成功維持戰果至完場，全取3分。

水晶宮門將古亞達（Vicente Guaita）取代畢蘭特（ Jack Butland），復任正選。（Getty Images）

水晶宮正選陣容（4-3-3）：

門將：古亞達

後衛：泰歷米素爾、馬克古希、佐基姆安達臣、祖爾禾特

中場：舒洛比、韋曉士、干拿加拉查

前鋒：桑馬迪達、奧辛尼艾度亞迪、米高奧利斯

