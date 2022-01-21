英聯賽盃｜祖達梅開二度領利物浦闖決賽　主帥隊友齊盛讚

英格蘭聯賽盃4強次回合，阿仙奴主場鬥利物浦爭決賽席位，縱然缺少沙拿及沙迪奧文尼兩大主力，「紅軍」仍有迪亞高祖達挺身而出，梅開二度，領利物浦兩球淨勝兵工廠，領隊高普賽後盛讚這名葡萄牙鋒將是「世界級前鋒」。



利物浦首回合主場出擊，與阿仙奴全場互無紀錄，兩軍次回合在酋長球場再分勝負。因為非洲國家盃的關係，沙拿與文尼兩大主力繼續缺陣，紅軍主帥高普今仗派出法明奴﹑迪亞高祖達及17歲小將哥頓（Kaide Gordon）攻堅。

重溫首回合戰情：

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祖達為阿仙奴防線帶來不少煩惱。（Getty Images）

上半場中段，祖達左路接應阿歷山大阿諾特的傳送，其後擺脫富安健洋切入大位，禁區頂起腳施射，皮球剛好穿過3名試圖攔截的阿仙奴球員，加上門將蘭斯達爾視線受阻，祖達19分鐘打開紀錄。下半場二人再度炮製入球，阿諾特一記恰到好處妙傳，祖達突破越位陷阱，心口一控，再巧妙地挑射破網，77分鐘梅開二度，同時助利物浦奠定兩球勝局，順利躋身聯賽盃決賽，與車路士爭標。

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祖達妙射建功，梅開二度助利物浦殺入決賽。（Getty Images）

迪亞高祖達成為今仗的勝負分野，這名葡萄牙國腳再度在關鍵時刻出手，領隊高普當然滿意，更盛讚愛將如今已是世界級，「我們攻入兩個美妙的入球，祖達『着晒火』，自從他加盟後，他對球隊的幫助非常大。祖達也進步不少，他已經真正成為一名世界級的前鋒。」

除了高普，一眾「同事」也對祖達讚口不絕，今仗兩度造就他建功的阿諾特表示：「兩個入球都十分精彩，他（祖達）是個世界級球員，希望他可以繼續人球，助球隊在決賽取勝。」後防大將雲迪積克直言，透過訓練他明白祖達是個難以應付的球員，亦是隊中十分重要的一員。

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