業餘聯賽金球驚動國際足協　50碼窩利預訂普斯卡斯獎？｜足球熱話

上周六英格蘭的一場業餘聯賽，竟然驚動了國際足協，因為這場比賽出現了一個令人拍案叫絕的金球！
上周六（22日）的英格蘭第9級別聯賽，基華頓（Clevedon Town）面對畢蘭特體育會（Buckland Athletic），前鋒巴賓頓（Oli Babington）一球成名。
+1
在14分鐘，畢蘭特體育會的球員在禁區頂大腳清走，皮球往邊路飛去，看似已經解圍。剛巧巴賓頓站在右路，他看清來勢，踏前兩步，在無人看管之下，第一時間起右腳一拉。這次看來漫不經意的射門，竟然轟出一球離門50碼的世界波，直飛入網，為基華頓先開紀錄，最終贏4：2。
基華頓官方Twitter上載了巴賓頓的世界波片段，並指這球是業餘聯賽的今季最佳入球。這個金球之後更加驚動了國際足協，連國際足協的官方Twitter也轉載，並留言：「上星期一頒發了普斯卡斯獎，這一球可能成為下屆的競爭者。」
Last Monday, the #Puskas Award winner was crowned.— FIFA.com (@FIFAcom) January 23, 2022
This could well be a contender next time.
Oli Babington's club @ClevedonTownFC have called it the 'Non-League goal of the season.'
It's an absolute cracker! 🚀💪👏 pic.twitter.com/5EmZiFFS0m
足球熱話｜巴西狂迷疑小刀襲球員 小將奮身攔截後結局出乎意料足球熱話︱胡禮見證孫仔入波開心到彈起 史篤城雲集3大名將之後足球熱話｜加歷查自爆遭美斯私訊痛罵 搞笑打圓場：我仍很愛你足球熱話｜比利腸癌纏身擴散多處 女兒堅稱父無事：他超級堅強足球熱話｜阿積士狂勝丙組仔9球 末段兩軍列隊背後原來有洋蔥足球熱話｜比利為治癌頻進出醫院 身上出現腫瘤肝臟最堪憂足球熱話︱巴西15歲神童兩年轟170球 成曼聯利物浦最新獵物