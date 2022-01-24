業餘聯賽金球驚動國際足協　50碼窩利預訂普斯卡斯獎？｜足球熱話

上周六英格蘭的一場業餘聯賽，竟然驚動了國際足協，因為這場比賽出現了一個令人拍案叫絕的金球！



上周六（22日）的英格蘭第9級別聯賽，基華頓（Clevedon Town）面對畢蘭特體育會（Buckland Athletic），前鋒巴賓頓（Oli Babington）一球成名。

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在14分鐘，畢蘭特體育會的球員在禁區頂大腳清走，皮球往邊路飛去，看似已經解圍。剛巧巴賓頓站在右路，他看清來勢，踏前兩步，在無人看管之下，第一時間起右腳一拉。這次看來漫不經意的射門，竟然轟出一球離門50碼的世界波，直飛入網，為基華頓先開紀錄，最終贏4：2。

巴賓頓在這個位置第一時間「窩利」起腳。（網上圖片）

基華頓官方Twitter上載了巴賓頓的世界波片段，並指這球是業餘聯賽的今季最佳入球。這個金球之後更加驚動了國際足協，連國際足協的官方Twitter也轉載，並留言：「上星期一頒發了普斯卡斯獎，這一球可能成為下屆的競爭者。」