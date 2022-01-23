足球熱話︱胡禮見證孫仔入波開心到彈起　史篤城雲集3大名將之後

英格蘭及阿仙奴一代名將伊恩胡禮，早前見證孫仔迪馬治奧胡禮菲臘斯（D'Margio Wright-Phillips）在足總盃首度正選上陣，已經喜極而泣，今次他在直播室內見證孫仔入波，立即開心已屆58歲的他從坐位上9秒9極速彈起，畫面既溫馨又有趣。



迪馬治奧胡禮菲臘斯甚有祖父風範，在英冠聯賽面對榜首富咸，1分鐘已為球隊先開紀錄。（Getty Images）

20歲的迪馬治奧胡禮菲臘斯，是前曼城球員胡禮菲臘斯之子，亦即是伊恩胡禮的孫兒。胡禮菲臘斯雖不是伊恩胡禮親生，但自3歲起收養，一直視如己出。

這位一代神鋒對孫仔迪馬治奧一樣疼愛有加，2021年2月由曼城青年軍轉會史篤城，到今年1月9日在足總盃才首度為一隊正選上陣，當日伊恩胡禮被問到祖孫三代都踢過足總盃有什麼意義時，不禁眼濕濕，強忍淚水回答：「我只是很高興，他可以踢到比賽，我為他感到高興。真的很難用三言兩語講到對我有什麼意義。」

感人訪問言猶在耳，不足兩星期後，胡禮又再次在直播室內「見吓個孫仔」。今次感性不再，而是開心都彈起。

伊恩胡禮大叫一聲「yay！」慶祝孫仔入波。（影片截圖）

繼16日首次為史篤城在英冠聯賽上陣後，本周主場出戰榜首球隊富咸，迪馬治奧胡禮菲臘斯再次被委以重任。須知道，富咸在英冠跟餘下23隊不在同一檔次，今場絕對是場硬仗。

開賽僅1分鐘，迪馬治奧胡禮菲臘斯便射進一記漂亮的窩利入球，為史篤城先開紀錄。正在直播室睇實大電視的「緊張爺爺」伊恩胡禮，身手依然敏捷，第一時間從坐位上彈起，走到大屏幕前，用手機拍下電視畫面中出現入球者名稱一刻，為孫仔創下的印記留下紀錄。

點圖睇：伊恩胡禮「孫仔」英冠第一球

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這個如此值得紀念的時刻，伊恩胡禮卻顯得手忙腳亂，他一邊匆忙拿手機跑到屏幕前，一邊抱怨電視畫面中的字幕太快：「哎吔哎吔太快了」（com'on com'on too quick），幸好有點跌跌撞撞之下仍及時影到，完成任務後，他轉過身仰天大叫一聲「yes！（好嘢）」，一臉滿足兼掛上一個大大的笑容。

胡禮家一門四傑

好戲在後頭，不足1分鐘後，富咸便追成1：1平手，在場有人告訴胡禮時，他的反應更是一絕，搖着頭說：「我不在乎」（Good, I don't care），惹來直播室全場爆笑。最終史篤城以2：3敗陣，富咸27戰得57分在英冠獨領風騷，史篤城26戰38分排第九。

史篤城被火速追平，開心爺爺伊恩胡禮給予一個「神反應」：「我不在乎！」（影片截圖）

史篤城雲集3大名將之後

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史篤城不止擁有迪馬治奧胡禮菲臘斯（D'Margio Wright-Phillips）這位名將之後，他的隊友還包括爺爺伊恩胡禮昔日在阿仙奴的隊友奇雲甘保之子、現年22歲的泰尼斯甘保（Tyrese Campbell）。此外，還有曼聯一代中場鐵漢恩斯（Paul Ince）之子、29歲的湯馬士恩斯（Thomas Ince），一隊之中，已雲集3大名將之後。

迪馬治奧與泰尼斯甘保同為曼城青訓產品，2018年泰尼斯甘保拒與曼城續約，率先轉投史篤城。年輕兩載的迪馬治奧，在曼城體系上位無期，在青年軍的上陣數據也不見突出，2021年2月步泰尼斯甘保後塵轉投史篤城，事業終現轉機。

回想昔日伊恩胡禮也算是比較遲熟的球員，胡禮菲臘斯年少成名卻被傷患影響表現，迪馬治奧胡禮菲臘斯在低一級的英冠展開生涯，20歲仔尚有大把時間追上父親和祖父的成就。