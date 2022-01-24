足球熱話｜巴西狂迷疑小刀襲球員　小將奮身攔截後結局出乎意料

巴西是足球之國，球迷的熱情有時卻過了火。一場聖保羅對彭美拉斯的U20賽事，就有瘋狂球迷持刀衝入正進行的比賽，意圖襲擊「對家」球員，場上小將勇敢制止，但要求終止賽事卻不得要領。



這場聖保羅對彭美拉斯雖是20歲以下青年盃賽——聖保羅青年盃，但由於已踢到4強，加上是兩隊傳統勁旅的「保利斯達打吡」，場內仍座無虛席，氣氛相當熾熱。

比賽到補時階段，兩名聖保羅球迷突然先後跑進球場，更衝向彭美拉斯的球員，據彭美拉斯twitter指，狂迷的目標是中堅費達斯（Lucas Freitas），猶幸聖保羅球員及時擋開、並將狂迷抓住，才無人受傷；球場內的軍警也「慢十拍」，在球員出手將狂迷制服後，才施施然進入球場。

兩名球迷闖入球場後被白衫的聖保羅球員阻止（紅圈），但維持治安的軍警（黃圈）仍「懶懶行」。（比賽截圖）

一片混亂的場面、辦事不力的軍警：

更驚人的畫面在後頭，狂迷被制服後，球證手上竟拿着一柄小刀，巴西媒體均指小刀是從狂迷手上沒收，意味賽事差點發生慘案。

彭美拉斯的球員看到小刀都顯得相當震驚，紛紛圍着球證、指着小刀，示意希望本來只餘下兩分鐘的比賽就此結束，當時彭美拉斯正領先1：0。

看到球證拿着小刀，彭美拉斯的球員都顯得十分震驚。（比賽截圖）

未料球證將小刀交到場邊的工作人員手上後，竟要球員踢完比賽，當時場上年紀最小的球員只得15歲。最終彭美拉斯保住1：0勝局，進入決賽。

傳媒沒有報道的是，在整個事件中，聖保羅的9號球員馬菲奧斯（Caio Matheus）相當勇敢，這位年僅17歲的前鋒在第一位球迷衝入場、撲向彭美拉斯球員時，立刻衝前隔開雙方，並抓住該狂迷；緊接他立刻發現另一闖入球場的狂迷，迎向對方並打手勢叫他不要再前進，但該身 型更高大的球迷未有聽從，馬菲奧斯再以一己之力攬住對方，制止其行動。

馬菲奧斯的英勇舉動：

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馬菲奧斯賽後指雖然為事件和敗仗感到不快，但會盡快向前看；他獲得有百萬粉絲的巴西直播主Casimiro表揚：「馬菲奧斯真的很勇敢，他防止了更壞的事情發生。」

賽後，負責球場保安的聖保羅軍警和球證遭受猛烈批評，軍警被指保安鬆散，竟能容許持刀者進入球場，球證要求比賽繼續進行的舉動，也飽受批評。不過也有消息指，小刀是從觀眾席上的球迷掟進球場，並非闖入比賽者所有。