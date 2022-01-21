澳網｜大坂直美鬥足3盤逾2小時　爆冷不敵20歲對手無緣衛冕

澳網續進行女單第3圈賽事，有「日本細威」之稱的大坂直美被20歲美國女將Amanda Anisimova反勝，衛冕夢碎。



世界排名第14的大坂直美生涯勇奪4座大滿貫冠軍，其中兩次就是在墨爾本取得。力爭衛冕的她，今仗面對美國的Amanda Anisimova，雖然以6：4先贏一盤，但在第二盤被對手打破發球局，以3：6被追平。

大坂直美在勝出第一盤後被追平，陷入苦戰。（Getty Images）

戰至決勝第三盤，雙方力保發球局，令比賽進入到決勝局。大坂直美在決勝局以細分5：10不敵對手，以盤數1：2（4：6、6：3、7：6）遭淘汰出局，鬥足2小時18分後無緣16強。

年僅20歲的Amanda Anisimova反敗為勝擊敗大坂直美，繼2019年後再打入澳網女單16強，她賽後笑容滿臉難掩興奮：「難以言喻，我真的很喜歡在墨爾本比賽。」

20歲的Amanda Anisimova獲勝後笑容滿臉，表示難以形容心情。（Getty Images）

她坦言沒有想過能擊敗球星大坂直美，「以為自己沒有機會取勝，她經常交出好表現，亦是冠軍球手，所以我打算更進取去取分，第二盤亦做到了，很高興能打出好比賽。」