【澳網】罕見馬拉松式「tie-break」　拿度打足2小時40分鐘闖8強

西班牙球手拿度（Rafael Nadal），今日在澳網第四圈與法國的曼拿連奴（Adrian Mannarino）上演一場苦戰。二人激鬥近2小時40分鐘，拿度順利以7：6、6：2、6：2取下勝仗，並成為澳網史上打入半準決賽次數第二多的球手。



「有好幾個月，我訓練不能超過20分鐘」，35歲的拿度去年受「頹氣」纏繞，賽前透露因傷患問題影響，自己每天也質疑復出可能。

不過今日他在澳網與法國的曼拿連奴第一盤的表現就證明，身體已走出頹勢。

拿度與法國的曼拿連奴上演一場苦戰，二人激鬥近2小時40分鐘。（Getty Images）

拿度在第一盤雖領先局數4：2，但其後被對手追平。二人上演一場馬拉松式決勝局（tie-break）。



最終拿度救了4個盤點（set point）下，以7：6（16：14）先拔頭籌，單是第一盤已足足打了81分鐘，可見二人韌力非比尋常。

拿度在第一盤雖領先局數4：2，但其後曼拿連奴（圖）追平，二人隨即上演一場馬拉松式「tie-break」。（Getty Images）

激戰過後，曼拿連奴有點輕傷，拿度乘勢再以6：2、6：2了結比賽晉身8強，成為澳網史上打入半準決賽次數第二多的球手。

拿度賽後談及第一盤的「馬拉松」時稱：「任何事情都能夠發生，最後我是有點運氣，我固然有我的機會，他也有很多機會贏出那一盤。」