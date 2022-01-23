澳網｜大坂直美世界排名料暴跌超過60位　佛系面對繼續努力

前世界球后大坂直美在今屆澳網失利，第3圈爆冷敗予非種子球手而無緣衛冕，她的世界排名料將由第14名跌至80名之外。



4屆大滿貫冠軍大坂直美，目前世界排名第14，而在周五（21日）第3圈敗北後，排名將續跌。

大坂直美在第3圈止步，無緣16強。（Getty Images）

她在周五迎戰世界排名第60的美國球手Amanda Anisimova，被對手在第3盤「搶10」大戰後來居上，終以盤數1：2遭淘汰出局。

20歲美國球手Amanda Anisimova反勝大坂直美晉級。（Getty Images）

24歲的大坂直美坦言「完全不擔心」排名暴跌，她上一次世界排名跌出80名外，已數到2016年8月。 即使在澳網爆冷出局，她仍表示滿意自己表現，「我認為如果我這一年打球都能維持這樣的水準，排名就會去到應有的位置，我會謙卑並繼續努力，我想我將會達到我需要達到的境界。」