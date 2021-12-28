吳卓蔚贏台灣女足聯賽冠軍成香港第一人　10戰只失3球：好開心

撰文：袁志浩
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香港女足球員吳卓蔚效力的台中藍鯨第四度稱霸台灣木蘭聯賽，令她成為首位贏得台灣聯賽的港將。

香港女足代表隊守門員吳卓蔚去年外流台灣，效力勁旅台中藍鯨參加當地「木蘭足球聯賽」，她去季僅上陣兩次，當時在聯賽盃迎戰上屆聯賽盟主花蓮，最終落敗無緣冠軍。

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吳卓蔚（後排右四）效力的台中藍鯨贏得今屆台灣聯賽冠軍。（台灣木蘭足球聯賽 Taiwan Mulan Football League）
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今季獲台中藍鯨續約，結果經過兩循環聯賽，台中藍鯨最後一戰於主場4：0大勝桃園國際，而勁敵花蓮卻意外在主場不敵新北航源。

台中藍鯨終以3分之差力壓對手稱后，重奪失落1年的冠軍，亦是該隊第四度奪冠。

吳卓蔚成為首名贏得台灣聯賽冠軍的香港女足球員，她在整季10場聯賽中只失3球。

對於外流後第二季終嘗冠軍滋味，她表示：「真是初嘗試，好開心！終於拿到這個等了很久的冠軍，多謝大家支持！」她指自己暫時會繼續留在台灣，未有回港打算。

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