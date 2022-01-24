足球熱話｜馬體會女足超級盃慘敗失冠　西班牙國腳復出勝於一切

足球場上，勝負固然重要，凡事總有例外。西班牙女子超級盃，巴塞隆拿女足清風送爽7球大勝馬德里體育會奪冠。馬體會縱然大敗，亦有值得高興的事，闊別綠茵場近兩年的托莉絲莉雅末段入替。巴塞女足眾將完場後舉起她，慶祝西班牙國腳正式回歸，



足球員最大的敵人往往不在場上，而是場外的傷病。司職防守中場的西班牙女足國腳托莉絲莉雅（Virginia Torrecilla），曾效力巴塞隆拿及法國蒙彼利埃，2013年已經入選國家隊，足球事業如日中天之際，突然發現身體有不妥，飽受頭痛及背痛所纏繞，求醫後發現腦部有腫瘤，其後隨即施手術移除腫瘤，對上一場出戰的比賽已經是2020年3月。

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托莉絲莉雅2020年驗出患病後，隊友穿上T恤支持她。（資料圖片／Getty Images）

現年27歲的托莉絲莉雅手術後，再接受化療，加上專心養病，她早在去年3月復操，逐步提升訓練量及身體狀態。等了又等，托莉絲莉雅的名字終於再現，病癒後首度列入大軍名單，但未有在上周三（19日）的聯賽登場。

馬體會與巴塞女足周日出戰西班牙女子超級盃，托莉絲莉雅再入名單，縱然球隊今仗慘敗0：7，當這名馬體會入替的一刻，似乎比數都不再重要，她末段入替，與隊友相擁後再度征戰綠茵場。

托莉絲莉雅與隊友深深相擁，在西班牙女子超級盃復出。（馬體會女足Twitter截圖）

托莉絲莉雅擊退病魔復出，能夠繼續球員生涯，意義大於一切，她賽後表露感恩之情，「我十分高興可以再與隊友合作，這是我生涯重要的一步。經歷不少犧牲﹑付出及訓練，困難的時間終於過去。我要感激球會一直陪伴着我，再度披甲對我是別具意義。」

今仗面對舊東家復出，巴塞眾將亦替托莉絲莉雅高興，故此完場後圍住她，其後更高舉她，慶祝她正式回歸。

巴塞女足眾將高舉托莉絲莉雅，慶祝她回歸足球場。（馬體會女足Twitter截圖）

La Supercopa no ha estat l’única victòria d’avui ❤️

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