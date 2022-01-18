日本新兵團一戰威震些路迪　前田大然極速入波　旗手怜央閃耀中場

撰文：顏銘輝
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日本勢力似乎在些路迪如魚得水，前鋒前田大然、中場旗手怜央及井手口陽介冬季轉會窗來投，周一晚首度蘇超披甲，前田大然開波4分鐘即取得入球，幫球隊主場以2：0贏喜伯年，旗手怜央更加當選最佳球員。

些路迪去年夏天簽入日本前鋒古橋亨梧，後者極速融入蘇超，已經成為球隊的主力射手。些路迪「食過返尋味」，冬季轉會窗再羅致多3名日本兵，簽入旗手怜央及井手口陽介，並從橫濱水手借入前田大然。

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周一晚蘇超些路迪主場對喜伯年，古橋亨梧受傷缺陣，3名新加盟的日本兵都有機會落場，前田大然擔正在前線攻堅，旗手怜央踢中場；井手口陽介先列後備，到75分鐘入替。比賽4分鐘，24歲的前田大然把握對方後防漏洞，在無人看管下射入，幫些路迪開紀錄，他亦攻入外流歐洲的首個入球。最後，些路迪以2：0勝出。

【前田大然首次上陣即入波】

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踢中場的旗手怜央同樣24歲，雖然今仗沒有入球，但他在上半場的表現大獲好評，獲讚覆蓋範圍大，勤力之餘，他的傳球也具創造力，賽後更加被選為今場最佳球員。

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旗手怜央首次蘇超上陣，即被選為最佳球員。（Twitter）

【旗手怜央獲悉自己當選最佳球員的一刻】

些路迪主帥柏斯迪高古（Ange Postecoglou）說：「旗手怜央踢得好好，但他會尋求進步，他就是這樣的性格。他不但想享受現在，還有目標及野心，成為最好球員，達到頂尖水平。這一晚，大家見到他表現出來的特質，而我肯定未來還會見到更多。」

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前田大然及旗手怜央賽後拍掌多謝主場球迷。（Getty Images）

旗手怜央些路迪地標戰滿場飛的表現，獲球迷高度評價，有球迷參照昔日球迷對車路士中場簡迪的讚許，聲稱：「地球上71%面積被水覆蓋，餘下的全部由旗手怜央包辦」，也有網民以他的頭象改圖，幫他化身為千手觀音＋奇異博士的混合體。

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【網民高度評價旗手怜央的表現】

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