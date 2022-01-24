非洲國家盃｜伊禾比入替愈幫愈忙　上陣7分鐘極速領紅提早離場

在非洲，踩中對手，就要領紅被逐。

非洲國家盃大熱門尼日利亞，在16強遇上突尼斯，落後一球之際換入效力愛華頓的伊禾比，希望扭轉戰局，豈料愈幫愈忙，5分鐘極速被逐，結果球隊以一球飲恨，16強止步。



熱刺守衛杜靴迪一腳踩中馬蘭沙亞的腳脛，球證及VAR亦認為沒有問題，連黃牌警告也沒有，繼續作賽，惹起不少爭議。

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沙亞被杜靴迪踩至左腳變形，但球證及VAR亦未有任何示意。（Twitter截圖）

同樣周日（23日）深夜上演的非洲國家盃16強賽事，則公道得多。尼日利亞與突尼斯爭奪8強席位，馬沙加尼（Youssef Msakni）換邊初段建功，落後的「超霸鷹」換入伊禾比（Alex Iwobi）取代伊恩拿祖，希望扭轉形勢，豈料這名愛華頓翼鋒沒有貢獻外，更加幫倒忙。

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伊禾比其後一次攔截，搶去對方腳下球，但突尼斯球員立即倒地，球證上前向伊禾比出示黃牌。從慢鏡看到伊禾比明顯踩中對手，VAR方面認為這是嚴重犯規，要求球證重新審視，球證改變主意，決定以紅牌將伊禾比驅逐出場，他一臉茫然。

伊禾比入替隨即踩中對手，隨即領紅被逐。（影片截圖）

伊禾比59分鐘入替，豈料僅踢7分鐘，便可提早返回更衣室沖涼，結果尼日利亞未能平反敗局，一球不敵突尼斯爆冷出局。

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