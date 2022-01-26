文尼被撞到暈陀陀照入波後入院　塞內加爾贏得有爭議｜非洲國家盃

沙迪奧文尼真的用生命帶領塞內加爾出線！在非洲國家盃16強，塞內加爾對佛得角的比賽中，文尼在53分鐘被對方門將撞到頭部，但他在「暈得一陣陣」的情況下，於63分鐘建功為塞內加爾領先，而他在70分鐘亦終於捱不住，要被換離場，並送院檢查。外界質疑，為何塞內加爾不盡早換走文尼，引起爭議。最終，塞內加爾以2：0擊敗最後要以9人應戰的佛得角入8強。



看到這一場比賽，相信眾多利物浦球迷都很擔心！在非國盃16強塞內加爾對佛得角中，踢到53分鐘，塞內加爾門將艾度亞文迪大腳斬上前場，效力利物浦的前鋒文尼跑前接應，與出迎到禁區外的佛得角門將禾辛夏（Vozinha）撞到應！慢鏡所見，文尼頂到波先，但同時與禾辛夏頭撞頭，兩人雙雙倒地，接受治理。

文尼被撞到頭部後，堅持作戰多17分鐘，還取得入球。（美聯社）

經VAR後，禾辛夏被罰紅牌，成為佛得角今場第二名被逐球員，中場安祖迪（Patrick Andrade）在21分鐘亦領紅牌離場。禾辛夏步出球場時，似乎都不能行到直線，要職員扶住他。文尼雖然暈陀陀，懷疑腦震盪，但球隊並沒有將他換走，留他在場上。

【文尼頭撞頭事發片段】

63分鐘，塞內加爾角球攻勢，文尼在無人看管下控定，起右腳一射撞楣底入網，幫球隊打開缺口。儘管入到波，但文尼表現出不太舒服。

在70分鐘，塞內加爾才將文尼換走，那時已離他撞到頭部有17分鐘之久。塞內加爾教練施斯亦承認文尼不適：「他感到頭昏眼花，很頭暈，他一定要去（醫院）。」文尼送院檢查後，幸好證實沒有大礙，撞到他的禾辛夏亦有前去探望，兩人還一起合照報平安。最終，入替文尼的馬賽前鋒迪昂（Bamba Dieng）在補時入多一球，塞內加爾贏到2：0完場，晉級8強。

文尼賽後在社交網站報平安，表示沒有大礙。（Instagram）

雖然塞內加爾贏波，但外界質疑換走文尼的決定是否太遲，英國《BBC》更加在報道中指主辦賽事的非洲足協需要好好交代球員腦震盪後的措施。《BBC》在喀麥隆的現場記者表示，雖然文尼在碰撞後不久入波，但當他入球後躺在場上，看來很辛苦，該記者認為球隊的決定並不明智。