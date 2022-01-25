非洲國家盃︱後衛臨時拉夫守龍竟連環神救　網民讚表現世界級

非洲國家盃16強，科摩羅因3名守門員均無法披甲，被逼派出左後衛客串龍門，卻在早段已踢少一人下，僅負東道主喀麥隆1：2，雖敗猶榮。
喀麥隆對科摩羅的比賽前雖有球迷入場時發生人踩人慘劇，造成至少6死40傷，但比賽仍然繼續進行。
科摩羅今次大軍名單雖有3名守門員，但當中1人受傷，其餘兩人未符合新冠肺炎防疫規定，亦無法上陣。按照非洲盃規定，只要球隊有11名球員合符比賽資格，比賽就必須如期進行。
結果科摩羅需派出本任職左閘的艾赫靴（Chaker Alhadhur）客串龍門，他亦只能穿上「山寨版」球衣出場——將守門員波衫前方上原有的16號塗黑，並用藍色膠紙將背後印上的號碼強行改成3號。
艾赫靴身高僅得1.72米，他在球隊7分鐘便少踢一人下，雖然兩度被喀麥隆射破十指關，但仍作出了共3次神勇撲救。
47分鐘，喀麥隆右路傳中，前鋒近門頭槌攻門，卻被艾赫靴下意識用腳擋走來球。
艾赫靴客串龍門神勇表現逐格睇：（按圖放大）
6分鐘後，他更施展連環撲救，先飛身瞓地單刀擋出對方單刀燙射，面對敵軍衝前「執雞」，再在門前雙槌把球打走。最終科摩羅輸1：2，雖敗猶榮，艾赫靴亦為自己贏得了不少掌聲。
有外國網民就笑言，艾赫靴是一位比曼聯門將迪基亞更積極主動的現代守門員（a more proactive modern keeper than De Gea）；又讚他的撲救達「世界盃級數」，理應獲頒今場最佳球員。
Chaker Alhadhur. That's it. That's the tweet. #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamComoros pic.twitter.com/fw6boP5xm8— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 24, 2022
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