一場比賽兩球遠射世界波　摩洛哥反勝馬拉維入8強｜非洲國家盃

非洲國家盃16強，摩洛哥2：1反勝馬拉維晉級，一場比賽出現兩腳世界波遠射。
實力較弱的馬拉維在7分鐘先開紀錄，29歲前鋒馬亨高（Gabadinho Mhango）接應後場直線，在摩洛哥後衛夏基美追纏下，離門40碼起腳，彎過門將手頂入網。馬亨高之後還有次黃金機會，單刀埋門射斜。
摩洛哥反撲，多番攻門，先有路曼沙斯近射中楣，再有夏基美禁區內施射被撲後中柱。在上半場補時，前鋒安尼斯利接應傳中頂入，完半場前追成1：1平手。摩洛哥全場佔75%控球，24次射門10次中目標，相反馬拉維只得4射2中。70分鐘，夏基美處理罰球，直射死球入網，幫摩洛哥以2：1反勝馬拉維晉級8強。
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