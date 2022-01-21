非洲國家盃16強出爐　馬列斯12碼宴客　阿爾及利亞衛冕失敗

非洲國家盃分組賽最後一個賽日，衛冕的阿爾及利亞以1：3不敵科特迪瓦，其中隊長馬列斯射失12碼，最終3戰未取一勝包尾出局，無緣衛冕。
非洲國家盃分別上演E組及F組的最後一輪，其中科特迪瓦對上屆冠軍阿爾及利亞是重點大戰。
阿爾及利亞要衛冕的話，今仗必須擊敗科特迪瓦才可保住出線希望，可惜對方的基斯爾（Franck Kessie）及伊巴謙桑加爾（Ibrahim Sangaré）上半場各建一功，加上尼高拉斯比比換邊後的入球，遙遙領先3：0。阿爾及利亞有機會改寫紀錄，惟馬列斯主射12碼宴客，即使其後貝德比卡建功（Sofiane Bendebka），也未能平反敗局，以1：3落敗，小組3戰未取一勝，包尾出局。
另一場E組賽事，赤道畿內亞一球險勝塞拉利昂。至於F組方面，岡比亞一球小勝突尼斯；馬里則兩球淨勝毛里塔尼亞。非洲盃分組賽告一段落，最後16強亦順利誕生。
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