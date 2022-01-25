非洲國家盃︱喀麥隆對科摩羅釀人踩人慘劇　最少6死40傷比賽照踢

非洲國家盃16強賽事，主隊喀麥隆對科摩羅一戰，球迷入場期間發生人踩人慘劇，最少已有6人死亡，約40人受傷。醫護人員稱，多名傷者情況不妙，預料死亡人數將再增加。
今屆非洲國家盃由喀麥隆主辦，當地球迷都想入場觀戰，上演賽事的奧林比（Olembe Stadium）球場容量達6萬人，疫情下入場人數限制為容量8成，亦即是4.8萬人。消息指，5萬人嘗試入場，當中部分無持票的球迷衝入球場，導致慘劇發生。
奧林比球場位於喀麥隆首都雅溫得社區，從片段可見，大批球迷企圖衝入場內，部分人包括不少兒童倒地，並失去知覺。據報確認死者有6人，40人受傷。可是根據外電消息估計，死傷人數遠不止此數，喀麥隆中部地區州長比亞（Naseri Paul Biya）稱，死亡人數將持續上升。
即使場外發生人踩人意外，比賽依然照踢。科摩羅開賽7分鐘便有球員紅牌被逐，主隊喀麥隆終以2：1勝出，晉級8強。
非洲足協表示，已知悉事件及正進行調查，「我們正跟喀麥隆政府和當地組織委員會持續溝通。今晚，非洲足協主席莫錫比先生已委派秘書長莫辛高奧巴到雅溫得醫院探望球迷。」他們並無回應為何開賽前發生慘劇，比賽依然繼續上演。
喀麥隆對上一次主辦非洲國家盃，已經是1972年的事。他們原為2019年主辦國，可是受新冠肺炎疫情影響，最終主辦權臨時交給埃及。今年決賽周之前，環球疫情再度爆發，多次傳出今屆賽事或會取消，最終在非洲各國堅持下如期上演。
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