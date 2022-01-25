非洲國家盃︱馬拉維教練道盡殘酷真相　轟賽會四宗罪連食物也不夠

非洲國家盃奇人奇事天天都多，除了喀麥隆對科摩羅一仗賽前發生造成多人死傷的人踩人慘劇後如期開波之外，弱旅馬拉維主帥馬連尼卡（Mario Marinica）在今晚對摩洛哥的16強賽事前發炮怒轟賽會不公平，指強隊獲得豪華待遇，他們卻連衣服也要自己清洗，膳食方面亦有問題，令全隊食物中毒。



馬拉維主帥馬連尼卡，怒轟賽會對各隊待遇「大細超」。（美聯社）

「你不會看到文尼要自己洗底褲」

非洲國家盃1957年首辦，今屆喀麥隆主辦的賽事，已經是第33次舉行。人口1900萬的東非國家馬拉維，繼1984和2010年後，今次第三度打入決賽周。對上兩次他們均在分組賽出局，今屆賽事他們在羅馬尼亞籍教練馬連尼卡帶領下，成為其中一支靠小組第三名晉級的球隊，16強遇上強隊摩洛哥。

或許深知馬拉維晉級機會渺茫，他把握最後機會發言，向ESPN說：「你不會看到沙迪奧文尼要自己洗底褲，然後在草叢上掛起晾乾。」分組賽時，馬拉維與塞內加爾同屬B組，他特別提到這位塞內加爾王牌，刻意借這位利物浦射手說明問題所在。他表示，另一參賽球隊岡比亞亦遇上同樣問題，「在這裏有不同標準，每支球隊的待遇都不一樣。」

馬拉維教練馬連尼卡特別提到，塞內加爾球星沙迪奧文尼肯定不用自行清洗內衣褲。（美聯社）

「為何只針對弱隊？」

同樣晉身16強的岡比亞，早前已指控主辦國喀麥隆的不公平待遇，揚言強隊受惠，他們那樣的弱隊只得正常水平以下的食宿環境。

馬連尼卡說，「我們在說包容，希望弱旅創奇蹟，但當比賽去到較後階段，人們不認為我們遇上佛得角、塞內加爾或洛摩哥時有機會出線。」他質疑，「我們要問一些問題：為何這種事只會發生在我們身上，為何只針對小球隊，為何只針對科摩羅、岡比亞和我們？」

馬拉維第三次晉身非洲國家盃決賽周，今次首度踢入16強。（美聯社）

酒店連最基本服務也欠奉

到底什麼事令這位馬拉維教練大動肝火？馬連尼卡逐點發炮，首先，球隊入住的酒店La Vallée de Bana，連洗衣服務也欠奉。投訴？3日之後問題才解決。一班正在爭分奪秒力求為國家隊再創奇蹟的球員，已浪費不少光陰在洗衫、晾衫上。

連飲杯奶茶或咖啡，竟也不得要領，「他們說牛奶已用完，明天才有貨。我們像二等公民一樣被對待。」他抱怨，今時今日如此服務態度，在非洲國家盃這級數的大賽，實在無可能接受。

馬拉維主帥馬連尼卡投訴，入住的酒店連基本服務也欠奉，連食物也不夠。（La Vallée de Bana酒店圖片）

「我們像二等公民！」

最令他震驚的是，此酒店已非他們首度入住，今次卻連食物也不足夠，甚至遇上集體食物中毒事件。他之前已曾投訴，有球員吃下劣質食物後嘔吐，球隊接連受到食物中毒和新冠疫情爆發影響，仍能首度晉級淘汰賽，馬連尼卡說出一大關鍵，「我們沒有足夠食物，食物質素也有問題，不過我們團結一致，努力工作，保持堅強，勇敢捱過難關。」

馬拉維困難重重下，仍首度晉身淘汰賽。（美聯社）

他不諱言，連球證執法也不利他們，「球場上，誠實很重要。上場對塞內加爾，那個球證是我們只能賽和的主因。我們有個明顯的十二碼，球員被推倒、被拉跌，球證什麼表示也沒有。」這還不止，「之後當球證應該給予得益時，吹罰越位，我們彷彿是二等公民一樣。」

馬拉維中場巴達（John Banda），和應馬連尼卡的講法，「我們的衣服真的沒有被洗，也要面對一些問題。不幸地，我們被視為弱隊。」他感言：「在非洲，我們需要獲得同等待遇，跟塞內加爾和尼日利亞看齊。這是一個比賽，沒任何一支球隊可保證勝出，我們全部也需要同等待遇，公平一致。」