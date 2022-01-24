非洲國家盃｜布基納法索12碼淘汰加蓬闖8強　門將獨自慶祝變表演

非洲國家盃戰至淘汰賽階段，缺少奧巴美揚的加蓬與布基納法索爭奪8強席位，法定時間加上加時30分鐘未分勝負，最終以互射12碼決定贏家誰屬，布基納法索以7：6擊敗對手晉級，慶祝時最搶鏡的人兄必定是布基納法索的門將。



加蓬缺少當家球星奧巴美揚，球隊依然躋身非洲國家盃16強，與布基納法索爭奪8強席位。效力阿士東維拉的貝特蘭查奧爾（Bertrand Traore）28分鐘建功，加上加蓬下半場中段十人應戰，布基納法索的領先紀錄維持至完場前，以為出線在望，豈料古亞拉（Adama Guira）擺烏龍，法定時間打成平手，兩軍在加時未有改寫比數，需要以最殘酷的12碼定勝負。

兩軍頭5輪未能分勝負，互射至第9輪，加蓬兩度射失，布基納法索球員一射中鵠，互射12碼以7：6淘汰加蓬，將與擊敗尼日利亞的突尼斯爭入4強。

布基納法索互射12碼力克加蓬，殺入非洲盃最後8強。（美聯社）

經歷120分鐘加12碼，布基納法索勝利從來不易，皮球入網一刻終於如釋重負，眾將立即瘋狂慶祝。眾人狂奔之際，眾樂樂不如獨樂樂，布基納法索門將哥菲（Gerve Koffi）獨自慶祝卻成為焦點所在，這名25歲的門將猶如自由體操選手附身，一口氣連打4個後手翻，最後一個後空翻，完美落發。

布基納法索門將哥菲完場後竟然成為焦點人物。（美聯社）

網民對於哥菲的特別慶祝方法讚口不絕，有網民仍抵死地表示：「除了晉級，他也可以贏得自由體操的奧運獎牌，一石二鳥。」

布基納法索經歷120分鐘及12碼，驚險過關。（美聯社）

🇧🇫Herve Koffi, goalkeeper of #TeamBurkinaFaso, interesting way of celebrating his team's qualifications to the quarterfinals of #AFCON2021



🇬🇦 Gabon (3) is the nation that has played the most penalty shootouts without winning a single one in CAN history. pic.twitter.com/mR7AEorkwC — Enock Essel Niccolò Makavelli (@KobinaEssar777) January 23, 2022

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