體育熱話｜花劍張小倫IG曬紋身　胸肌下方紋五環有特別意義

奧運會是體壇最高舞台，只有少數人能出戰，常可見到運動員成為「奧運選手」後，都以紋身紀念這生涯難忘時刻。

花了20年去追逐這夢想、終於在2021年東京奧運完成心願的香港花劍代表張小倫，亦完成了這永久印記。



正在歐洲隨香港男子花劍隊集訓的張小倫，在Instagram上分享了幾幀黑白照片，展示自己左胸下方的紋身。紋身圖案是一把劍穿過奧運五環，劍梢則是如心電圖的起伏折線。

張小倫以「有一種信念叫做堅持」為題，分享心情，他寫道：「由接觸到現在（對）劍擊這運動，（花費）20年嘅生涯和青春，從來都冇減退過我呢一份熱誠，只要堅持，最後必定可以達到目標！」花費大半生才達到目標，他道：「所以將這個回憶深深淺淺地紋下這個烙印。」

至於圖案的意義，他解釋：「奧運五環代表住運動員團結友誼象徵和平和博愛。而劍嘅尾端我就加上心電圖嘅跳動英文字#Perseverance（堅持）」。

現年36歲的張小倫投入劍擊已20年，多年來奪得過不少佳績，包括2010年亞運個人銀牌、2018年亞錦賽個人金牌等，惟一直未能出戰奧運，直至去年終助港隊奪得男子花劍團體賽資格，從而出戰個人賽，他雖在首圈（64強）便止步，但他仍認為經歷多年終於能上奧運舞台、見證張家朗奪得奧運金牌，已是無憾。

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張小倫仍未言退，在奧運後繼續全力準備今年8月在杭州展開的亞運會，表示至少留隊至亞運，上一站男花世界盃巴黎站，他亦成為除了直接進入正賽的張家朗和蔡俊彥之外，唯一一位由外圍賽打入正賽的港將。