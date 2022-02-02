北京冬奧冷知識｜同樣兜圈鬥快溜冰　短道速滑與速度滑冰之大不同

看一看2022年北京冬奧的項目，你會不會奇怪，為何短道速滑及速度滑冰竟是兩個項目？同樣繞圈溜冰鬥快，這兩個項目有什麼不同？



短道速滑（Short track speed skating）及速度滑冰（Speed skating）最大的分別是場地大小，顧名思義，短道速滑的賽道較短。短道速滑一周圈長約111.12米，所以時常都要過彎。速度滑冰的賽道跟田徑場一樣，都是一圈400米。

在今屆冬奧，短道速滑在首都體育館舉行。（Getty Images）

兩者同場比賽的參加者人數也不同。在個人賽，短道速滑一般4至6一組，同場鬥快，不限線道；而在速度滑冰的個人賽，則只是2人一組，抽簽決定內外線道，每行一圈雙方都要交換賽道。

短道速滑不限線道，所以比賽中會見到運動員一齊爭用內檔過彎。（Getty Images）

速度滑冰各有線道，安全性較高。（Getty Images）

速度滑冰同場人數較少，而且各有線道，安全性較高，如果是個人賽，一般不需要戴頭盔。短道速滑同場選手人數較多，又不限線道，大家可以隨時「cut線」爬頭，「左攝右攝」易生意外，所以安全裝備較多，例如要戴頭盔及護目鏡。

短道速滑的接力比賽，人人都賽上頭盔及護目鏡。（Getty Images）

速度滑冰的防護裝備較少。（Getty Images）

與速度滑冰不同的是，短道速滑比賽需要運動員經過幾輪比賽的爭奪最終產生三甲。因此，每場的比賽的排名都很重要。每場比賽成績最好的選手才有機會晉級下一輪。比賽通常都首先進行初賽，之後是半準決賽、準決賽及決賽。短道速滑中，戰術也會發揮重要作用，尤其是在長距離比賽中。運動員需要決定自己的比賽風格：率先帶頭，拋離其他選手以避免滑倒危險；或留前鬥後，先保留體力，以待最後時刻衝刺。

其實在速度滑冰也有一個類似短道速滑的競賽項目，叫集體出發。這個比賽已經成為冬奧速度滑冰運動最吸引人、競爭最激烈以及最具挑戰的運動項目。

在北京冬奧，這兩項賽事的場地也不同，速度滑冰在國家速滑館舉行，而短道速滑就在首都體育館。速度滑冰在今屆會產生14面金牌，而短道速滑則是9枚。