北京冬奧冷知識｜冬季兩項VS北歐兩項　「陀槍」滑雪挑戰心臟

在夏季奧運，有現代五項及十項全能等，而在冬季奧運，亦有兩個綜合項目，分別是冬季兩項及北歐兩項。同樣是兩項，它們的分別在什麼地方？



冬季兩項（Biathlon）有點像冰天雪地下打獵，是指越野滑雪加上射擊，將兩項運動合二為一，在同一場比賽中比拼兩項。運動員每滑行一段距離，便要停下來，換裝備以臥射或立射的姿勢射擊，射擊完之後，又繼續背住步槍越野滑雪。如果運動員射擊時脫靶，將會被罰時或罰圈。故此，冬季兩項的運動員要「陀槍」滑雪，背負一枝專用的小口徑步槍。

冬季兩項包括越野滑雪及射擊，每位選手都要帶住把步槍滑雪。（Getty Images）

在冬季兩項比賽當中，運動員的最高心率能夠達到每分鐘180次，而在射擊過程中，心率能夠下降至每分鐘140次，在這種條件下運動員必須要在50米開外的地方用步槍擊中邊長為4.5厘米的正方形靶子。

滑雪一段後，運動員就要換裝備，拿起搶射擊。（Getty Images）

冬季兩項是冬奧的大項，今屆會產生11面金牌，男子、女子項目各5面，在此基礎上還有一個男女混合項目。各項比賽會由2月5日進行至19日。

冬季兩項分別設有男子及女子組項目。（Getty Images）

北歐兩項就是越野滑雪加跳台滑雪。（Getty Images）

北歐兩項（Nordic combined）同樣包括越野滑雪，加上跳台滑雪，兩項仍是獨立的比賽。北歐兩項的運動員會先參加跳台滑雪，根據跳台滑雪的成績及排名，去決定運動員在同日稍後越野滑雪比賽中的出場順序及時間。跳台滑雪賽上的得分將轉換成秒數，每落後1分就要在越野比賽中推遲4秒出發。換言之，跳台滑雪有點像越野滑雪的排位賽。

運動員先鬥跳台滑雪，再根據成績去決定越野滑雪賽的排位。（Getty Images）

要在北歐兩項獲得好成績，既要適應越野滑雪的耐力、艱苦及高強度，也要練出跳台滑雪的技術及靈巧。北歐兩項最刺激的是，就算在跳台滑雪失手的運動員，也可能在越野滑雪扭轉局面。

北歐兩項最後以越野滑雪分高下。（Getty Images）

今屆冬奧的北歐兩項比賽有三個小項分別是個人標準台+10公里、個人大跳台+10公里和團體大跳台+4 x 5公里。在團體大跳台中，4名運動員首先進行跳台滑雪比賽，然後進行4x5公里的越野滑雪接力。自1924年首屆冬奧以來，北歐兩項一直是冬奧會競賽項目，只設男子比賽。