北京冬奧冷知識｜教你分清鋼架雪車與雪橇　兩種躺平姿勢一眼睇出

北京冬奧2022將至，大家看比賽項目時，會不會一頭霧水，有雪車又有雪橇，這種有舵又那種是無舵，有的是俯身向前衝，有的就是躺臥……究竟它們有什麼分別？



通常會令大家分不清的是3個項目，分別是雪車（Bobsleigh）、鋼架雪車（Skeleton）及雪橇（Luge）。3個項目的裝置都沒有動力，全靠運動員推動及落斜的地心吸力加速。

在4人雪車（Bobsleigh），4位運動員會推住雪車起步，為雪車提供初始加速，考驗他們的爆發力。（Getty Images）

雪車（Bobsleigh）又名有舵雪橇，是3個項目中唯一一樣有舵的。雪車裏的舵手可以通過車內的兩個把手控制的滑輪系統去駕駛雪車。以裝備外表區分，比起另外兩項好像「得塊板」，雪車確實較似一架車。雪車車廂較大，今屆有單人賽、雙人賽及4人賽。

推完車之後，他們就會跳進雪車裏。（Getty Images）

出發時，運動員以站姿起步，推住雪車前進，跟住運動員會跳進雪車，坐着完成滑行。

雪車起始速度約時速四十多公里，之後會在賽道中不斷加速，很快就會過百公里，最高可達150公里。

在兩人雪車中，坐前面的負責掌舵，控制方向，坐後面的負責剎車。（Getty Images）

單人雪車由一名運動員負責做舵手加剎車手，雙人雪車就兩人分別擔任舵手及剎車手，而4人雪車的話，坐最前的是舵手，最尾的是剎車手，另外兩人是左右推手。雪車運動員在起跑推車時講求爆炸力，跟住就要靠舵手操控，選取最佳的路線，盡量避免撞到賽道兩側；如果是兩人及4人賽，舵手還要跟剎車手有好默契。

雪車在賽道中奔馳。（Getty Images）

這是鋼架雪車（Skeleton），外表跟雪車大不同。（Getty Images）

鋼架雪車（Skeleton）又名俯式冰橇，雖然今屆官方譯為鋼架雪車，但它的外表跟雪車（Bobsleigh）完全不同，看來更似雪橇。在冬奧，鋼架雪車只得個人賽，分別是男子、女子單人賽。

運動員推車起步。（Getty Images）

出發前，運動員會以站姿起步，俯身扶住鋼架雪車，跟住起跑，推住鋼架雪車前進。跑了約40米後，速度足夠後，接着「上車」，身體伏在車上，頭部向前，收起雙手，伸直雙腳，直至滑行至終點。由於高速滑行時頭部向前，所以危險性較高。

運動員之後跳上車，伏下來。（Getty Images）

鋼架雪車的規則對車身及運動員體重都有要求，如果超重需要減重；中途允許運動員掉落雪車，但通過終點時，運動員必須在雪車上才算完成比賽。

鋼架雪車初段時速約50公里，接下來會在賽道中不斷加速，時速可達135公里。

鋼架雪車在賽道中不斷加速。（Getty Images）

這位運動員抬住的就是雪橇（Luge）。（Getty Images）

雪橇（Luge）又名平底雪橇、仰式雪橇，冬奧除了設單人賽，還有雙人賽，最多可以兩名運動員躺臥在雪橇上。

運動員會坐在雪橇上起步，初段靠雙手撥冰加速。（Getty Images）

雪橇的起步方式與雪車及鋼架雪車不同，運動員一開始便坐在雪橇上。一出發，運動員的雙臂就會向後撐，兩手用力向後撥冰加速。初始加速後，運動員就會轉坐為臥，收起雙手，高速滑行到尾。

跟住運動員會仰臥在雪橇上，滑行至終點。（Getty Images）

雪橇規則允許運動員通過配重增加重量，但如果配重超出規定範圍，則會被取消資格。雪橇橇刃及鋼體部分在使用前後，需要打磨，根據氣溫、冰溫及運動員技術水平調整出合適角度。此外，雪橇的時速平均達120至145公里，最高可超過150公里。

雪橇設有兩人項目。（Getty Images）

總結而言，簡單地去分辨，外表最像車的就是雪車，「趴喺度」衝線的是鋼架雪車，仰臥衝線的是雪橇。