新年行大運｜西貢白虎山路線迂迴要留心　隱世平原草地賞海天一色

白虎山香港有兩處，一在新界北部邊境，山高只有98米，山上建有麥景陶碉堡；另一位於西貢半島糧船灣之南端，因其位置交通十分不便，仍然保留着寧靜的氣息，但也因此筆者早於2013年的行程推遲到現在才能成行。



行山路線：萬宜路 > 白腊 > 白虎山 > 東丫 > 萬宜路



西貢白虎山，山高156米，北面連接平排伸延的南脊，兩者之間是一個三面環山的闊谷平原，東向大海，邊緣是離海面十多米高的懸崖，崖底是異常大浪的沙石灘，左邊是翠綠山坡，右邊是白色直崖，前方是黃泥洲，後方是長形青草地，山溪穿過草地，建有昔日耕作水池，石砌田乪遺跡；站於懸崖之上，海風迎面吹來，腳下巨浪拍岸，面前海天一色，背後牛兒食草，悠然自在，此情此景別處難尋！此處可稱海風走廊。

再談白虎山傳說，每當太陽西下，其山影總會壓向木棉洞山岬方向，白腊村也因風水關係搬遷至現時位置，其現在位置背靠平排，左邊谷內有一溪流由高處直奔而下，右邊是山形如虎的白虎山，形成所謂左青龍右白虎的風水格局。於白虎山北向對面的小崗頂觀看白虎山，其山形似一頭背向的白虎，面向海峽昂首凝視鎖匙門。

白腊村有兩條路線可到白虎山︰

1）村路水泥小徑，村後上山橫行山腰

2）白腊灣西端盡頭有一條隱蔽小徑，上攀後接回往東丫的水泥小徑



▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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要到白虎山，有兩條路線：

1. 連接白腊與東丫的英泥小徑，上行至平緩山坳位置，向着白虎山方向俯身入林。

2. 上述英泥小徑有一分支，路牌寫着「沙橋」，分支是下降梯級，於接近到達村屋之前，左轉橫移，不到數分鐘，接上殘破英泥路。



▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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注意︰白虎山附近範圍有許多牛隻，山崗上灌木、芒萁叢被牛隻開闢成多條迂迴曲折的通道，但又不能貫通直達白虎山，就像迷宮一樣，被困後難以逃出，宜極度小心前進，如不能確定方位，宜及早原路返回。

走回頭到白虎山，再經東丫到萬宜路（按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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延伸閱讀：

【西貢半島（東區）】

【新界（山徑及海岸）】

【文章轉載自「香港山澗足印」，原文：「西貢白虎山◈海風走」】