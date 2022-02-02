北京冬奧｜牙買加高山滑雪第一人　人生經驗創立獨特滑雪風格

工程學﹑DJ﹑金融﹑牙買加，以上一切看來與冬季奧運風馬牛不相及，但結合起來，就是今屆北京冬奧高山滑雪參賽者之一﹑來自牙買加的班捷文阿歷山大。

這名38歲的冬奧「初哥」，是牙買加首人獲得到這個項目的奧運資格，亦是牙買加史上第15個冬奧資格，原來他與香港有淵源。



位於熱帶的牙買加，絕非冬季奧運的常客，自1988年取得首個冬奧資格，至今僅得14個資格，牙買加早前獲得3個雪車項目的入場券。除了雪車，高山滑雪（Alpine Skiing）也有牙買加運動員角逐，他就是38歲的班捷文阿歷山大（Benjamin Alexander）。他在1月中的佛得角滑雪錦標賽，在大迴轉項目（Giant Slalom）取得第7名，順利奪得奧運入場券。

阿歷山大同時創下歷史，成為牙買加首人打入奧運的高山滑雪，亦是首名來自加勒比海的運動員出戰這項目。

熱帶國牙買加相隔24年再闖冬奧 打破障礙比榮耀更重要

阿歷山大是牙買加首名出戰高山滑雪的運動員。（Instagram截圖）

阿歷山大父親是牙買加人，在英國北安普頓成長，年少時沉醉於雷鬼（Reggae）音樂，其後取得獎學金，在大學入讀工程系，畢業後曾經在香港從事金融業，另一方面發展自己的唱片騎師（DJ）事業。阿歷山大30歲前的人生，根本與滑雪﹑甚至運動繫不上關係。

直至2015年，阿歷山大的人生迎來巨變。他首度接觸滑雪，儘管首次嘗試便27次跌倒，全因滑雪落山時就像擁有超級英雄的神奇力量，他一試愛上。短短7年，他由初學者變成奧運選手，他竟然沒有一名全職教練。

短短7年，阿歷山大由初學者變成奧運選手。（Instagram截圖）

美國滑雪名將哥頓格雷（Gordon Gray）曾以「恐怖」形容阿歷山大的技術，但他全靠一往無前的勇氣，成為獨一無二的滑雪運動員。成就阿歷山大的別樹一格，全因他與滑雪無關的大部分人生。「當我當DJ時，沒有人幫助我管理，一切都是自己一手一腳完成，我喜歡這種感覺，因為我喜愛以自己的方式完成一件事。」這個想法，在他滑雪生涯顯而易見，縱然技術欠奉，但全靠膽識搭夠。

阿歷山大過往去過67個不同的國家，他也不介意過着居無定所的生活，接觸滑雪，使他改變人生，他猶如變成一個「滑雪痴漢」。為了取得奧運資格，他專心一意鑽研比賽，究竟還有什麼途徑可爭入奧運。憑這份執著，阿歷山大成功了。

阿歷山大1983年出生，是今年男子高山滑雪項目中第3年長的參賽者，而他將在13日登場，出戰男子大迴轉。

阿歷山大今屆冬季奧運將首度出戰高山滑雪。（Instagram截圖）

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