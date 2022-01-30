北京冬奧｜中國傳媒大學所謂創意　冬奧影片被指抄東京奧運經典作

東京奧運開幕禮的「小藍人變變變」表演，向日本經典節目《超級變變變》致敬，讓觀眾留下深刻印象。

近日中國傳媒大學上載了由學生演繹的冬奧創意短片，惟被網民發現抄襲東京奧運的「超級變變變」橋段。



北京冬奧下周揭幕，據《看傳媒新聞網》報道，中國傳媒大學在25日於微博發布短片，在文中聲稱「我校學生為助力冬奧，認真學習各項目動作要領，結合專業所學編排創意短片，用紙板還原雪板、雪車、冰球等道具，從傳媒學子的視角打開冬奧會」。

東京奧運開幕禮的「小藍人變變變」表演引起話題，深得觀眾喜愛。（Getty Images）

中國傳媒大學的「創意短片」卻非原創。（網上圖片）

在東京奧運開幕禮的「小藍人變變變」表演節目中，藍衣人在5分鐘內連續做出動作「神還原」奧運50個動態圖標，在該支由大學生拍製的影片中，學生穿着紅色或白色緊身衣，用紙板做出雪板、雪車道具，還原冬奧的比賽圖標。

網民怒罵「山寨」，嘲諷「日本人提前一年把咱中傳學子的原創都抄走了」，校方其後火速把影片下架，「中傳學子原創短片迎冬奧」的標籤也登上微博熱搜。

中國傳媒大學的創意短片涉抄襲東京奧運表演項目。（截圖）

內地網民都留言批評，「看看傳媒大學所謂的創意，就差請東京奧運的人來表演了」、「這個叫模仿，不叫原創」。

在負評如潮下，有一名疑似是中國傳媒大學的學生澄清，表示本來就沒有說是「原創」，只是向「超級變變變」致敬。沒想到話一說出口，又遭網民圍剿不如不作解釋：「中國開奧運會，你搞個視頻致敬日本。」

中國傳媒大學的冬奧影片遭網民圍剿。（截圖）

▼日本東京奧運開幕禮片段▼