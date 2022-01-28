【傑運選舉】投票走勢速報　張家朗何詩蓓領先　料成票王票后

香港體壇盛事「傑出運動員選舉」公眾投票月初展開，市民可於即日起至2022年1月30日晚上11時59分期間，到官網投選所支持的香港運動員。不過在公開投標結束前，就先看看投票走勢，未為心愛運動員投下一票的你，仍有最後機會。
過往「傑運」最受注目的，便是被稱為「八傑」8個「傑出運動員」獎項，及當中的最高榮譽「星中之星」。
然而2021年度選擇將沒有「八傑」，而是將「傑出運動員」以男、女運動員作劃分，分為「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」，每個獎項誕生最多5位男或女傑出運動員；「星中之星」也會分開男女子獎項，變成「星中之星香港傑出男／女運動員」。
各個項目暫時領先的，分別是張家朗（男）、何詩蓓（女）、香港男子7人欖球隊（運動隊）、鄧俊文/謝影雪（運動組合）。
香港傑出男運動員投票走勢：
+5
香港傑出女運動員投票走勢：
+5
香港最佳運動隊：
香港最佳運動組合：
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