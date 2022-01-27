英超轉會｜黃喜燦的最佳生日禮物　被狼隊買斷簽約至2026年

周三（26日）是黃喜燦的26歲生日，這名韓國前鋒收到一份貴重的生日禮物，正是狼隊一份合約，正式成為狼隊的一員，並簽約至2026年。
黃喜燦今季由RB萊比錫外借至狼隊，首仗登場便取得入球，至今累積4個英超入球，可惜最近因為大腿傷患而無法披甲。
縱然如此，狼隊方面依然相當滿意這名韓國前鋒的表現，故此決定買斷他，真真正正成為狼隊一員，簽約至2026年，更在黃喜燦26歲生日的正日公布這消息，送上一份最好的生日禮物。
黃喜燦對留效狼隊感到十分高興，直言當他來到球隊時，不論領隊及隊友也伸出援手，如今他希望以表現回報球會。
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