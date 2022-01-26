足球轉會｜巴西國腳獲紐卡素3350萬搶簽　自爆無法與女友做一件事

獲沙特阿拉伯財團收購的紐卡素，一躍成為歐洲「新貴」，然而正為護級掙扎之下，今冬即使有錢，要買人也不容易。「喜鵲」連番被拒之下，豪擲3350萬鎊，希望購得新晉巴西國腳般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）。



英國《衛報》、巴西《環球報》等多個媒體報道，紐卡素早前曾向西維爾求購中堅迪亞高卡路士（Diego Carlos），惟兩度報價及長時間斟介下，西維爾最終卻決定留為己用，令紐卡素只得轉移目標，「喜鵲」已向里昂正式出價3350萬英鎊，求購中場般奴古馬雷斯，目前靜候回覆。

般奴古馬雷斯獲不少歐洲球會青睞。（Getty Images）

24歲的般奴古馬雷斯能出任中場及防守中場，他在2020年由帕拉尼恩斯轉投法甲的里昂，2020/21球季開始站穩正選，今季在法甲上陣20場交出4個助攻，在表現平平的里昂中相當矚目。根據足球數據網站SofaScore，他在隊內的助攻、創造機會、關鍵傳球、攔截、犯規、直傳、一對一中勝出的數字，全屬隊內第一。

去年夏天，古馬雷斯隨巴西奧運足球隊到日本出戰東京奧運足球賽，以主力姿態奪得金牌，當時他已與阿仙奴拉上關係，報道指阿仙奴希望到今個夏天才簽入古馬雷斯，但現在隨時遭紐卡素「截糊」。

到底古馬雷斯會否等待阿仙奴、還是現在就想去英超？他日前接受巴西《環球報》訪問時，卻堅定地表示：「我希望隨里昂一起贏得冠軍。」他更透露，自己對於「輸」的厭惡程度近乎瘋狂：「我真的很討厭輸，討厭到一個程度是，我的女友不能跟我玩任何遊戲，因為我一輸就會很生氣。」古馬雷斯的女友是漂亮的營養師Ana，

古馬雷斯的女友Ana（按圖放大）：