熱刺簽英超過人王遇巴塞截劫　「大隻佬」有望衣錦榮歸｜足球轉會

熱刺新帥干地的擴軍大計，遲遲未起動。冬季轉會窗進入最後數天，只聞樓梯響，未見落實。傳到「似層層」的目標人物，更傳可能被截胡。

狼隊「大隻佬」翼鋒阿達馬查奧爾傳聞將會加盟熱刺，但體育傳媒《The Athletic》指談判有機會已觸礁，皆因殺出程咬金，引領查奧爾「回家」。



該報道指西甲豪門巴塞隆拿已出手，希望以先借後買形式羅致查奧爾，轉會費約為3500萬歐元。查奧爾正是出身於巴塞青訓系統，2015年才離隊赴英，加盟阿士東維拉。

查奧爾（左）出身自巴塞青訓系統，或有機會上演衣錦榮歸。（Getty Images）

若然成事，對干地的組軍大計打擊甚大。熱刺早已有意羅致查奧爾，窺準他與狼隊的合約尚餘18個月，出手搶人。兩家球會的洽談亦持續推進，並進入提價收購階段。傳聞指熱刺曾提出1500萬鎊轉會費，被狼隊拒絕，但距離目標價不遠，故此兩會繼續洽商。惟查奧爾對加盟後改踢右翼衛，態度成疑。

查奧爾變成大隻佬，近季睇得又踢得，惹來不少大會垂青。（Getty Images）

熱刺右翼衛主要由今季加盟的艾馬遜擔任，但其傳中能力弱，對攻擊方面幫助不大，未令干地滿意。查奧爾步大力雄，踢法極具侵略，其邊路突破力可以大幅增強熱刺的側擊攻勢。

尚餘4天，熱刺未有新將進門，除了查奧爾，傳聞有意借用摩洛哥國腳蘇夫恩岩拉伯特。這位費倫天拿中場今季在球隊只屬邊緣球員，有意離隊。

蘇夫恩岩拉伯特司職中場，傳聞有望加盟熱刺。（Getty Images）