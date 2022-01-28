足球轉會︱拜仁慕尼黑中堅蘇尼拒續約　2022夏天免簽大軍又添猛將

2022年夏天足球壇約滿恢復自由身的「免簽」球員大軍，陣容鼎盛，由法國雙星麥巴比和普巴領銜。後防方面，車路士中堅魯迪格「皇帝女唔憂嫁」，人工要求無球會願意承接，大概只有皇家馬德里肯接手。不過他要小心了，因為強大的競爭對手已經出現。

拜仁慕尼黑中堅蘇尼（Niklas Sule）步前隊友阿拉巴後塵，拒與球會續約，今個夏天回復自由身。



蘇尼2022年夏天約滿拜仁。（Getty Images啦）

拜仁慕尼黑會長簡尼（Oliver Khan）確認，蘇尼季尾將會離隊。簡尼說，「續約談判花上很長時間，我們提出新合約，他沒有接受。」

26歲的蘇尼2017年以2000萬歐元轉會費由賀芬咸加盟拜仁，5個球季以來，158次為隊上陣，攻入6球。他在球隊贏得4次德甲冠軍，2次德國盃錦標，2020年更高舉歐聯獎盃，但那一季他因膝部十字韌帶傷患，錯過大部分球季。確認離開拜仁，下一站很大機會出國發展。

2022夏天約滿球星一覽 麥巴比普巴去向備受關注｜足球轉會

【2022年夏天約滿球星（按圖放大）】

+ 24

他曾跟英超球會車路士扯上關係，剛好他的德國國家隊隊友魯迪格拒絕與藍軍續約，季尾離隊，蘇尼正好填補他的空缺。

魯迪格盛傳與皇馬好事近，不過他人工叫價極高，蘇尼大有機會可以乘虛而入，畢竟他的拜仁前隊友阿拉巴，今季加盟皇馬後大獲好評，二人夾慣夾熟，說不定能在馬德里重聚。