澳網｜拿度力戰近3小時挫貝歷天尼　第29次躋身大滿貫決賽

澳洲網球公開賽男單4強，「泥地王」拿度與意大利的貝歷天尼爭奪決賽席位。35歲的拿度連取兩盤後，即使貝歷天尼回勇扳回一城，幸好經驗老到的拿度發揮較為穩定，最終以盤數3：1力克對手晉身決賽，距離個人第21個大滿貫冠軍只差一步。
35歲的拿度（Rafael Nadal）上圈與沙普華路夫（Denis Shapovalov）力戰5盤，最終苦戰過關，他的對手貝歷天尼同樣打足5盤晉級，爭奪今年澳網的決賽席位。
以為貝歷天尼與拿度將有一番龍爭虎鬥，這名西班牙「泥地王」開局立即打出氣勢，立即打破對手的發球局，其後貝歷天尼未能扳回一城，拿度以局數6：3先下一城。拿度今場的打法比以往明快，沒有太多與貝歷天尼底線來回對拉，次盤乘勝追擊，開段連環破發，一口氣領先局數4：0，貝歷天尼在暫停過後保住發球局，可惜面對拿度依然無計可施，再以局數2：6落敗。
貝歷天尼在第3盤表現回勇，二人初段力保發球局，貝歷天尼愈戰愈勇，找到破發機會，以局數6：3拿下第3盤，盤數追成1：2。
第4盤戰情膠著，貝歷天尼靠強勁的發球壓制拿度，二人一直保發至第8局，拿度終於找到破發機會，貝歷天尼打落網，送給拿度一個致勝的發球局，「泥地王」關鍵時刻改變打法，以更進取的發球上網奏效，再贏一盤6：3，力戰近3小時終以盤數3：1晉級，第29次躋身大滿貫決賽，距離獨佔史上最多大滿貫錦標的紀錄，僅一步之遙。
罕見馬拉松式「tie-break」 拿度打足2小時40分鐘闖8強
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