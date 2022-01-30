北京冬奧｜美國女將拍片大讚智慧床舒適　東京躺着也中槍

撰文：葉詩敏
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北京冬奧選手陸續入住選手村，27歲美國雪橇運動員Summer Britcher日前在抵達北京後，她自拍躺在床上放鬆的影片獲得迴響，雖然她沒參加東京奧運，但也知道紙板床這件事。

Summer Britcher在TikTok自拍，最初有網民問起冬奧選手村房間住起來是什麼感覺，她回覆說：「我很高興你們問了這個問題，因為我有很棒的事情要分享。」

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Summer Britcher在TikTok介紹房間環境。（截圖）

這名美國代表續說：「我們不僅沒有紙板床，這床好像是北京組委會在宣示：『我們怎麼可能只贏過東京一點點呢？』」

她接着展示床鋪以及配置的遙控器，她躺上去說：「我正處在Zero-G模式（自然睡姿），這實在太棒了。」

Summer Britcher介紹智慧床的機能。（截圖）

冬奧選手村的智慧床鋪，除了使用舒適的記憶棉材料製作，床墊亦配置感測器，可依據個人習慣調節按摩和「鬧鐘推醒」功能。

美國殘奧金牌女將Emma Schieck回應：「看到這個讓我想起東京的紙板床有多麼不舒服。」

有奧運選手羨慕冬奧選手的床比東京的紙板床看起來舒服得多。（Getty Images）

東京奧運組委會的做法當時是為了防疫而使用紙板床，故意設計成只能承受一人的體重，惟可能對身型高大的選手以及殘奧選手較不方便。

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