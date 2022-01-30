劍擊大獎賽｜江旻憓爆冷出局　佘繕妡方凱申32強止步

重劍大獎賽多哈站周日（30日）舉行正賽，香港女子「劍后」江旻憓、東京奧運代表佘繕妡、男子重劍代表方凱申及何瑋桁分途出戰。



19:20：男子重劍32強，方凱申對上哈薩克劍手Ruslan Kurbanov，以12：15落敗，無緣晉級，港隊在今次重劍多哈大獎賽亦緣盡。

17:00：女重32強展開，江旻憓面對瑞士的Pauline Brunner，落後6：10之下力追至11：12，惟最後仍以11：15告負。佘繕妡則以7：12負予Aliya Luty，兩名港將均在32強止步。

男子重劍正賽亦上演，何瑋桁64強不敵捷克的Martin Rubes；方凱申則擊敗匈牙利劍手Zsombor Banyai，打入32強。

14:00：正賽由64強打起，率先上陣的是世界排名第6的江旻憓，她面對巴西劍手Victoria Vizeu，以15：9輕取對手，預計香港時間下午5：00再戰32強，對手將是世界排名81的瑞士劍手Pauline Brunner。

緊接出場的佘繕妡，則鬥法國劍手Aliya Luty，她亦以15：9擊敗對手，32強對世界排名92的愛沙尼亞劍手Differt Nelli。

重劍大獎賽——港隊開賽時間表：

日期：2022年1月30日



男子重劍32強

方凱申 Vs Ruslan Kurbanov（哈薩克） 香港時間晚上7:20 綠色劍道



NowTV 630、631台 1月30日晚上11:00起直播（4強開始）

