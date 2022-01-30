劍擊｜電視直播江旻憓戰重劍大獎賽　張家朗隨花劍隊寓賽於操

正在海外征戰的香港劍擊代表隊，周日（30日）出戰女子重劍及男子重劍多哈大獎賽，「劍后」江旻憓、佘繕妡、方凱申和何瑋桁均會參加正賽。

至於原定本周出戰花劍大獎賽的男子花劍隊，因賽事取消，轉戰法國一場本地賽事，實行寓賽於操。



劍擊大獎賽的排名積分較世界盃高，只設個人賽，除了獲豁免的種子劍手外，其他劍手需要由資格賽打起，由分組賽出線後再進入淘汰賽，爭奪正賽資格。

曾列世界排名第一的江旻憓，將出戰女子重劍大獎賽。（資料圖片/楊宇翹攝）

港隊在女子重劍賽，有世界排名第6的江旻憓以賽事3號種子的身份直入正賽64強，佘繕妡則順利由資格賽打入正賽。男重賽事方面，方凱申和何瑋桁同樣由資格賽打起，取得正賽資格，周日（30日）均會上陣爭取獎牌。

方凱申（圖）與何瑋桁一同躋身正賽。（FIE Facebook截圖）

重劍大獎賽——港隊開賽時間表：

日期：2022年1月30日



女子重劍

江旻憓 Vs Victoria Vizeu（巴西） 香港時間下午2:00 綠色劍道

佘繕妡 Vs Aliya Luty（法國） 香港時間下午2:20 綠色劍道



男子重劍

何瑋桁 Vs Martin Rubes（捷克） 香港時間下午4:10 藍色劍道

方凱申 Vs Banyai Zsombor（匈牙利） 香港時間下午4:10 綠色劍道

（如晉級32強，約晚上7:20再戰，惟開賽時間隨時有變）



NowTV 630、631台 1月30日晚上11:00起直播（4強開始）



男子花劍隊今周原定出戰都靈大獎賽，惟賽事未能如期舉行，遂移師法國南部出戰當地一場本地賽，寓賽於操，由於參賽的多為法國本地劍手，世界排名分列第2及第8的張家朗和蔡俊彥成為1號及2號種子；陳健雄、梁千雨、招文韜、蔣翱駿、蔡孝銳、楊子加和崔浩然則由資格賽打起，並打入正賽。