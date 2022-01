劍擊｜電視直播江旻憓戰重劍大獎賽　張家朗隨花劍隊寓賽於操

正在海外征戰的香港劍擊代表隊,周日(30日)出戰女子重劍及男子重劍多哈大獎賽,「劍后」江旻憓、佘繕妡、方凱申和何瑋桁均會參加正賽。

至於原定本周出戰花劍大獎賽的男子花劍隊,因賽事取消,轉戰法國一場本地賽事,實行寓賽於操。



劍擊大獎賽的排名積分較世界盃高,只設個人賽,除了獲豁免的種子劍手外,其他劍手需要由資格賽打起,由分組賽出線後再進入淘汰賽,爭奪正賽資格。

曾列世界排名第一的江旻憓,將出戰女子重劍大獎賽。(資料圖片/楊宇翹攝)

港隊在女子重劍賽,有世界排名第6的江旻憓以賽事3號種子的身份直入正賽64強,佘繕妡則順利由資格賽打入正賽。男重賽事方面,方凱申和何瑋桁同樣由資格賽打起,取得正賽資格,周日(30日)均會上陣爭取獎牌。

方凱申(圖)與何瑋桁一同躋身正賽。(FIE Facebook截圖)

重劍大獎賽——港隊開賽時間表:

日期:2022年1月30日



女子重劍

江旻憓 Vs Victoria Vizeu(巴西) 香港時間下午2:00 綠色劍道

佘繕妡 Vs Aliya Luty(法國) 香港時間下午2:20 綠色劍道



男子重劍

何瑋桁 Vs Martin Rubes(捷克) 香港時間下午4:10 藍色劍道

方凱申 Vs Banyai Zsombor(匈牙利) 香港時間下午4:10 綠色劍道

(如晉級32強,約晚上7:20再戰,惟開賽時間隨時有變)



NowTV 630、631台 1月30日晚上11:00起直播(4強開始)



男子花劍隊今周原定出戰都靈大獎賽,惟賽事未能如期舉行,遂移師法國南部出戰當地一場本地賽,寓賽於操,由於參賽的多為法國本地劍手,世界排名分列第2及第8的張家朗和蔡俊彥成為1號及2號種子;陳健雄、梁千雨、招文韜、蔣翱駿、蔡孝銳、楊子加和崔浩然則由資格賽打起,並打入正賽。