劍擊大獎賽｜港隊方凱申何瑋桁齊闖正賽　偕江旻憓周日分途出擊

多哈站重劍大獎賽本周末上演，香港男子重劍隊今日（29日）登場，5將爭奪正賽席位，結果方凱申及何瑋桁雙雙晉級，躋身周日舉行的正賽。
港隊派出方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天﹑黎家俊及小將吳霆騫角逐多哈站重劍大獎賽，5將均要透過外圍賽爭奪正賽資格。
何瑋桁與方凱申在小組賽各自拿下4勝1負，分別以9號及12號種子晉身淘汰賽。何瑋桁以15：7淘汰師弟吳霆騫；方凱申則以14：11力克美國劍手Adam Rodney，二人同時躋身正賽，分別與捷克及匈牙利劍手爭入32強。
除了吳霆騫在淘汰賽不敵師兄外，吳浩天以12：14飲恨不敵烏克蘭劍手；黎家俊則小組賽出局。
方凱申與何瑋桁將聯合「一姐」江旻憓及佘繕妡，將在周日（30日）的正賽再度亮相，分途衝擊今站冠軍。
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