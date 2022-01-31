英超｜林柏特上任愛華頓主帥簽約兩年半　雲迪碧克料借用加盟

英格蘭及車路士名宿林柏特重返教練席。英超球隊愛華頓宣布與林柏特簽約至2024年6月，他將在本周末足總盃第4圈對賓福特，首次帶領「拖肥」。



愛華頓今晚在官網公布，接觸多名人選後決定聘用林柏特。林柏特在聲明指帶領擁有相當規模和歷史的球隊，感到光榮，「我渴望展開工作。跟班主、主席和董事會面，我充分感到他們的熱情和野心，我也希望他們感受我的野心」。

林柏特拿起「拖肥」球衣。（愛華頓instagram）

而據英國《天空體育》報道，現時看守領隊、愛華頓名宿鄧肯費格遜將會留效，與林柏特合作。他亦曾參與接任領隊的面試。

林柏特一年前被車路士解僱，找到新工作。（Getty Images）

此外，報道指在曼聯未獲上陣機會的雲迪碧克，已抵達愛華頓的訓練基地，料以借將身分加盟到季尾。

雲迪碧克料借用至季尾。（Getty Images）

愛華頓從去年10月，14仗聯賽僅勝1仗 ，已跌至16位，於本月中辭退季初上任的賓尼迪斯。