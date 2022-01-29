足球熱話｜朗尼與打比郡共存亡　放棄愛華頓背後是義氣與自信

一句離開，說來容易；共渡時艱，卻是難上加難，英格蘭名將朗尼選擇成為留下來的人。
愛華頓辭退賓尼迪斯後，一度盛傳前英軍隊長朗尼是大熱人選，這名「拖肥糖」舊將決定與打比郡共存亡。朗尼日前接受訪問，承認愛華頓曾經與他接洽，可惜他婉拒了母會，並直言終有一日會成為英超領隊。
愛華頓戰績不濟，名帥賓尼迪斯難逃被炒一劫，由鄧肯費格遜暫代領隊一職。根據足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息，「拖肥糖」與林柏特好事近，即將聘請這名英格蘭名將執教。
愛華頓早前四出邀請新帥，朗尼（Wayne Rooney）是其中一名大熱人選。打比郡面對的困境人所共知，面對母會誠邀，這名打比郡主帥不為所動，早已明言無意過檔，與這支英冠球會共存亡。
朗尼接受訪問時承認，愛華頓方面曾經與他接觸，「愛華頓曾經接觸我的經理人，問我會否面試，但我婉拒了。這是十分困難的決定，畢竟是我的母會。不過，我依然是打比郡主帥，我在這裏有更重要的任務在身。」
放棄執教英超球會的機會，朗尼選擇繼續留在打比郡，情義以外，還是對自己的信心，「我終有一日會成為英超領隊，這一點我十分有信心，我已經是100%準備，倘若日後再有機會再執教愛華頓就好了。」
更多朗尼相關報道：
朗尼領軍慘變「三無」也能脫離榜尾 傳獲母會邀見工｜英超英超｜賓尼迪斯發聲明諷愛華頓欠耐性 英格蘭名將成接手大熱足球熱話｜世上最難當的領隊？朗尼掌打比郡 被扣到負分再遇重創朗尼誓拯救打比郡出降班絕境 欲借用曼聯新星半季救亡｜足球轉會英冠｜朗尼向打比郡表忠 風雨中誓同行 或成艾殊利最新目標英冠｜朗尼上賊船打比郡被接管 科網商人班主靠投資大熱手遊發迹
更多足球熱話：
非洲國家盃｜古怪事由場內延至場外 一個原因記者會突被收器材C朗贈女友最奢華生日 Netflix紀錄片訴說愛上她的關鍵｜足球熱話足球熱話｜佐真奴渣男基因抹不走 傳遊美背女友玩交友APP足球熱話｜C朗對數據的執著 全因足球網站一個數字被惹怒足球熱話｜馬迪爾投西維爾即有驚喜 獲偶像祝賀：歡迎來到西甲足球往事︱加利佬曾邀謝拉特投曼聯 慘遭無情秒殺 泰利幾乎成功足球往事｜C朗魅力沒法擋 一個電話助曼聯一網打盡心儀目標「足球小將」隊南葛SC雲集「過氣老甲」 兩大前國腳出戰五級聯賽非洲國家盃｜伊禾比入替愈幫愈忙 上陣7分鐘極速領紅提早離場足球熱話｜馬體會女足超級盃慘敗失冠 西班牙國腳復出勝於一切阿積士中堅拖時間惹熱議 「天能式」滾動好可疑｜足球熱話業餘聯賽金球驚動國際足協 50碼窩利預訂普斯卡斯獎？｜足球熱話非洲國家盃｜布基納法索12碼淘汰加蓬闖8強 門將獨自慶祝變表演足球熱話｜巴西狂迷疑小刀襲球員 小將奮身攔截後結局出乎意料足球熱話︱胡禮見證孫仔入波開心到彈起 史篤城雲集3大名將之後國足入籍兵瞓機場 發炮稱不受尊重 中國足協急澄清：航班遭取消