足球熱話｜朗尼與打比郡共存亡　放棄愛華頓背後是義氣與自信

一句離開，說來容易；共渡時艱，卻是難上加難，英格蘭名將朗尼選擇成為留下來的人。

愛華頓辭退賓尼迪斯後，一度盛傳前英軍隊長朗尼是大熱人選，這名「拖肥糖」舊將決定與打比郡共存亡。朗尼日前接受訪問，承認愛華頓曾經與他接洽，可惜他婉拒了母會，並直言終有一日會成為英超領隊。



愛華頓戰績不濟，名帥賓尼迪斯難逃被炒一劫，由鄧肯費格遜暫代領隊一職。根據足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息，「拖肥糖」與林柏特好事近，即將聘請這名英格蘭名將執教。

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林柏特傳聞即將回歸教練席。（Getty Images）

愛華頓早前四出邀請新帥，朗尼（Wayne Rooney）是其中一名大熱人選。打比郡面對的困境人所共知，面對母會誠邀，這名打比郡主帥不為所動，早已明言無意過檔，與這支英冠球會共存亡。

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朗尼接受訪問時承認，愛華頓方面曾經與他接觸，「愛華頓曾經接觸我的經理人，問我會否面試，但我婉拒了。這是十分困難的決定，畢竟是我的母會。不過，我依然是打比郡主帥，我在這裏有更重要的任務在身。」

面對母會的邀約，朗尼依然不為所動，繼續執教打比郡。（Getty Images）

放棄執教英超球會的機會，朗尼選擇繼續留在打比郡，情義以外，還是對自己的信心，「我終有一日會成為英超領隊，這一點我十分有信心，我已經是100%準備，倘若日後再有機會再執教愛華頓就好了。」

朗尼球員生涯兩度效力愛華頓。（Getty Images）

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