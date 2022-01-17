英超｜賓尼迪斯發聲明諷愛華頓欠耐性　英格蘭名將成接手大熱

愛華頓今輪英超不敵榜末的諾域治，去年10月至今聯賽僅得一勝，球會終於忍無可忍，宣布辭退賓尼迪斯，上任半季黯然下台。「拖肥糖」未有公布接任人選，盛傳兩大英格蘭名將是熱門。



愛華頓爆冷以1：2不敵諾域治，自去年10月起至今13場聯賽，僅得一場勝仗，其中9仗吞敗，戰績慘不忍睹，愛華頓方面決定開除主帥賓尼迪斯（Rafa Benitez），並以一份簡短聲明交代事件，只得冷冰冰的40字，結束短短半季的「拖肥糖」生涯。

愛華頓40字冰冷聲明辭退領隊賓尼迪斯 接任人選待定

戰績欠佳，愛華頓球迷早已對賓尼迪斯十分不滿。（Getty Images）

賓尼迪斯慘吃無情雞，透過個人網站發聲明，當然少不了感激球會及職球員的門面說話，並表示當他接手時已知道這份工作的難度，而球隊的財政及傷兵令情況更艱難。賓尼迪斯其後直接抨擊愛華頓方面欠缺耐性，「我深信當球員傷癒及新兵的到來後，球隊情況將有好轉，可惜現代足球講求即時效果，變得愈來愈少耐性，遺憾無法繼續執教。」

賓尼迪斯聲明中表示，愛華頓對他欠缺耐性。（Getty Images）

愛華頓方面未有透露下任接任人選，根據英國《天空體育》消息，現任打比郡主帥朗尼（Wayne Rooney）及林柏特（Frank Lampard）是兩大熱門。林柏特自被車路士解僱後，至今依然待業，只要有英超球會炒人，他必定在潛在人選中榜上有名。至於朗尼，縱然他現正執教打比郡，但《天空體育》認為愛華頓的邀請十分有吸引力，加上他與「拖肥糖」的關係，相信難以婉拒。

除了兩大英軍名將外，前主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）﹑白禮頓領隊格拉咸樸達（Graham Potter）﹑魯爾加西亞及名將鄧肯費格遜亦有望接過帥印。

打比郡主帥朗尼是愛華頓的接任大熱人選。（Getty Images）

更多英超相關報道：