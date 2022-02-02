體育熱話｜巴拉圭球星為挽救婚姻赴演唱會　浪漫約會竟成最痛訣別

巴拉圭足球球星伊雲托利斯（Ivan Torres）日前與29歲妻子亞蘭達（Cristina Vita Aranda）一起看演唱會，未料VIP區卻發生恐怖槍擊案，亞蘭達頭部不幸中槍身亡，托利斯更親睹妻子遭槍殺。



現效力巴拉圭甲級聯賽奧林比亞會的伊雲托利斯，於上月30日偕嬌妻亞蘭達在巴拉圭首都參與「Ja'umina Fest」音樂節，卻意外捲入槍擊案。

據悉，槍手目標是一名叫做Ederson Salinas Benitez的毒販，他當時突然開槍，造成2死4傷的悲劇，而亞曼達正是其中一名受害者。

托利斯目睹妻子不幸被槍殺。（IG）

亞蘭達頭部中槍被送院搶救，醫生在她的心跳停止後仍試圖搶救了25分鐘，惜急救後仍宣告傷重不治。

亞蘭達在IG上擁有將近45萬名粉絲追蹤，身兼模特兒與私人教練，與丈夫托利斯一共育有三子。雖然亞蘭達日前才剛投下震撼彈，透露自己正與托雷斯談離婚，但兩人一起去看演唱會時仍是夫妻關係。據悉，他們正在嘗試修補感情，事發前也曾被拍到兩人親密互動。

亞蘭達身兼模特兒與私人教練。（IG）

目擊慘劇的托利斯在IG發文悼念愛妻，寫道：「這是我記住彼此愛意的方式，也會一直記着你美麗的微笑和溫柔的心，我會很想你，沒有你一切都變得不一樣了，也感謝你在我身邊的這11年，教會我學會認錯、原諒、相信、變得更好、無條件地愛人。」

托利斯也表示，會努力陪伴三個孩子長大，不辜負妻子的期望。

托利斯與亞蘭達育有三子，指會努力陪伴三個孩子長大。（IG）

托利斯是巴拉圭甲級聯賽奧林比亞會中場，球隊在亞曼達去世的隔天，取消了球隊訓練。（IG）

巴拉圭音樂節槍擊案：