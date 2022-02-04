世界盃外圍賽︱球衣消失後備兵呆等　厄瓜多爾蝦碌4分鐘致失分

撰文：袁志浩
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世界盃南美洲區外圍賽出現蝦碌鏡頭，厄瓜多爾有機會因為一件波衫，失去參加2022卡塔爾世界盃的資格。

厄瓜多爾今輪只要擊敗秘魯，即可提早鎖定取得2022世界盃入場券。球隊本有個順利開局，僅花兩分鐘就由前鋒艾斯特拉達（Michael Estrada）先拔頭籌。

厄瓜多爾一直維持優勢，但下半場一段小插曲令形勢起變化。當時厄瓜多爾有球員受傷，需要由擔架抬離球場治離，後衛柏拉斯奧斯（Diego Palacios）在場邊等待入替，卻發現球衣不翼而飛。

從電視直播鏡頭所見，柏拉斯奧斯赤身於場邊攤開雙手，十分無奈。球隊職員於後備席尋找球衣不果，便匆忙地跑入更衣室，最終柏拉斯奧斯呆等了4分鐘，才得以完成換人手續出場。

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厄瓜多爾因一件波衫而失分，隨時失去世界盃席位。（美聯社）

最不幸的是，厄瓜多爾在這段期間比秘魯踢少一人，而秘魯正正把握優勢，於69分鐘追成1：1平手，結果兩隊亦以這比數完場，厄瓜多爾白白失去2分。

今屆南美洲區外圍賽前四名將直接晉級決賽周，第5名則會再跟亞洲區球隊踢附加賽。在只餘兩輪賽事下，厄瓜多爾以25分排第3，領先烏拉圭（22分）及秘魯（21分），有機會因今次事件失分後，喪失世界盃席位。

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