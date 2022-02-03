世界盃外圍賽｜美國對洪都拉斯嚴寒照作賽　客軍兩將頂唔順被換走

零下14度，逗留多一秒都覺得辛苦，遑論要在這個氣溫作賽。
世界盃中北美洲及加勒比海外圍賽，美國在明尼蘇達主場鬥洪都拉斯，就在低溫下出戰，最終美國3球淨勝對手，而客軍有兩名球員不勝嚴寒，半場被調離場。
美國在世盃外中北美洲及加勒比海區暫列次席，甚有機會獲得世界盃入場券，今仗在主場鬥洪都拉斯，麥堅尼早段先開紀錄，守將森馬文37分鐘近射再下一城，加上後備入替的普列錫67分鐘錦上添花，3球淨勝洪都拉斯。
今仗落場的球員，需要在攝氏零下14度的情況下出戰，實在不簡單，不少球員亦盡可能「包到實」抵抗低溫。美國門將馬特端納（Matt Turner）今仗十分空閒，對方全場只製造兩次不中目標的攻門，變相大部分時間「罰企」吹風，他亦包住頭部，以便著涼，其後透過社交網站上載一張GIF圖，表示「凍到震」的感覺。
突然需要在零下14度下作賽，對於洪都拉斯球員是一大挑戰，他們透過官方社交網站透露，陣中兩名球員難抵低溫，擔心危害他們的安全，故此半場換走二人，洪都拉斯半場作出3個調動。洪都拉斯主帥主教練高美斯坦言，今仗球隊表現不能作準，事關麾下在掙扎的情況下出戰，不少球員更需要接受靜脈注射。
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