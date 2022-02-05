北京冬奧｜跆拳道女將與成龍交接聖火　吳靜鈺：大哥人真的好好

北京冬奧開幕，在2月3日的火炬接力當中，香港影星成龍擔任第30棒火矩手，接過奧運跆拳道兩金得主吳靜鈺的聖火。吳靜鈺在當晚發微博，表示很幸運可以獲偶像交棒傳聖火，並大讚成龍「大哥人真的好好」！



2月3日的聖火傳遞在北京八達嶺長城舉行，負責第29棒的吳靜鈺與第30棒的成龍交接，兩人都在微博分享傳聖火的照片，並大讚對方。34歲的吳靜鈺是女子49公斤級奧運跆拳道兩金得主，分別在2008北京及2012年倫敦奧運封后。她表示與成龍一席話獲益良多，寫道：「很有幸能和偶像一起傳遞奧運盛火，大哥人真的好好，簡單的一段聊天，讓我受益匪淺。」

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成龍也點名提到吳靜鈺，並指對方也是他的偶像。成龍寫：「長城是世界八大奇跡之一，也是我們中國的象徵，今天能在八達嶺傳遞冬奧火炬，我特別驕傲和自豪，希望能通過傳遞火炬的行動，把我們中華民族的偉大力量展示給全世界！今天跟我交接火炬的是兩屆奧運會冠軍吳靜鈺，她和其他奧運火炬選手都是我的偶像，在這裡也預祝我們所有冬奧健兒能在今年的比賽中獲得好成績！」